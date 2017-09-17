Сегодня, 6 сентября, в 15.00 в театре «Молодой человек» состоится благотворительная акция «Депутаты Гордумы - детям Ижевска», сообщает информационно-аналитическое управление администрации столицы Удмуртии.
В июне на пятнадцатой сессии депутаты Гордумы Ижевска приняли решение провести благотворительную акцию для детей из малообеспеченных и многодетных семей, центра реабилитации несовершеннолетних, коррекционных школ и детских домов. Всего на праздник пригласили более 200 маленьких горожан.
На площади у здания театра будут работать пять игровых площадок. В 15.30 запланирован показ спектакля по произведениям Павла и Агнии Барто «Забавные уроки». После представления детей ждут воздушные шары и сладкие подарки.
Фото: vk.com/gorduma18
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