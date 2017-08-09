Ключевой для Кезского района вопрос – состояние дорог, и, в частности, необходимость строительства дороги на участке Кез-Кулига-Карсовай. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, эта дорога, являющаяся непроезжей в период распутицы, является единственной транспортной артерией для муниципальных образований «Степаненское» и «Кулигинское», и расположенных на их территории сельхозпредприятий – СПК «Степаненки» и «Кулига». Также отсутствие дороги – лимитирующий фактор для развития туристического маршрута «Исток Реки Кама», объекты которого посетил сегодня Александр Бречалов.
Александр Бречалов отметил самобытность маршрута – и близость к самой высокой точке Удмуртии (331 метр), на которой расположен географический исток Камы, и интерес к месту инвесторов, уже разрабатывающих здесь паломнические маршруты и имеющих планы по благоустройству территории, строительству гостиницы и часовни-купели, и возможности по развитию здесь традиционного для района гончарного ремесла. Он согласился с необходимостью строительства дороги и сообщил, что 12 километров участка Кез-Кулига-Карсовай уже включены в республиканский титульный лист на строительство в 2018 году.
«При этом дорога к туристическим объектам может строится при долевом участии бизнеса, - отметил он. – Это российская практика, которую реально внедрить в Удмуртии».
Ещё одна социальная проблема – высокая степень загрузки двух действующих в посёлке Кез школ, треть учеников которых учится во вторую смену.
Удмуртия включила новую школу в посёлке Кез в заявку на участие в федеральной программе по созданию новых учебных мест в региональных общеобразовательных учреждениях, пока ожидаем подтверждения, - пояснила на встрече с жителями вице-премьер Удмуртии Наталья Сударикова.
Александр Бречалов подчеркнул, что включение школы в заявку на 2018 год даёт хорошие шансы на получение федерального финансирования и начало строительства.
«На школы, детские сады мы обязаны находить средства. Делаем для этого всё возможное несмотря на сложности с бюджетом. Участие в федеральных программах – это очень эффективный механизм, и мы будем изыскивать средства на софинансирование. Это касается и программы по строительству школ, где доля республиканского финансирования в общем объёме составляет 19 процентов, и программ по развитию сельских территорий, с региональной долей в 40 процентов. Посещение деревни Чура в Глазовском районе показало, что в рамках этой программы могут быть созданы очень важные объекты, например, дороги, в которых очень нуждается наше село», - отметил врио Главы.
Он также рассказал о поддержке планов Удмуртии по строительству школ в 2017 году. Речь идёт про решение о получении федерального финансирования на окончание строительства школы в селе Алнаши, в селе Совхозный (Завьяловский район) и в Первомайском районе Ижевска, достигнутое на встрече с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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