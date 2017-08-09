Главная » Общество » Двенадцать километров дороги Кез-Кулига-Карсовай будут построены в 2018 году

Двенадцать километров дороги Кез-Кулига-Карсовай будут построены в 2018 году

9 августа
0

9 августа, в рамках рабочей поездки в Кезский район, Александр Бречалов обсудил с жителями основные проблемы и задачи развития территории.

Nik 8110 (large) Двенадцать километров дороги Кез-Кулига-Карсовай будут построены в 2018 году

Ключевой для Кезского района вопрос – состояние дорог, и, в частности, необходимость строительства дороги на участке Кез-Кулига-Карсовай. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, эта дорога, являющаяся непроезжей в период распутицы, является единственной транспортной артерией для муниципальных образований «Степаненское» и «Кулигинское», и расположенных на их территории сельхозпредприятий – СПК «Степаненки» и «Кулига». Также отсутствие дороги – лимитирующий фактор для развития туристического маршрута «Исток Реки Кама», объекты которого посетил сегодня Александр Бречалов.

Александр Бречалов отметил самобытность маршрута – и близость к самой высокой точке Удмуртии (331 метр), на которой расположен географический исток Камы, и интерес к месту инвесторов, уже разрабатывающих здесь паломнические маршруты и имеющих планы по благоустройству территории, строительству гостиницы и часовни-купели, и возможности по развитию здесь традиционного для района гончарного ремесла. Он согласился с необходимостью строительства дороги и сообщил, что 12 километров участка Кез-Кулига-Карсовай уже включены в республиканский титульный лист на строительство в 2018 году.

«При этом дорога к туристическим объектам может строится при долевом участии бизнеса, - отметил он. – Это российская практика, которую реально внедрить в Удмуртии».

Ещё одна социальная проблема – высокая степень загрузки двух действующих в посёлке Кез школ, треть учеников которых учится во вторую смену.

Удмуртия включила новую школу в посёлке Кез в заявку на участие в федеральной программе по созданию новых учебных мест в региональных общеобразовательных учреждениях, пока ожидаем подтверждения, - пояснила на встрече с жителями вице-премьер Удмуртии Наталья Сударикова.

Александр Бречалов подчеркнул, что включение школы в заявку на 2018 год даёт хорошие шансы на получение федерального финансирования и начало строительства.

«На школы, детские сады мы обязаны находить средства. Делаем для этого всё возможное несмотря на сложности с бюджетом. Участие в федеральных программах – это очень эффективный механизм, и мы будем изыскивать средства на софинансирование. Это касается и программы по строительству школ, где доля республиканского финансирования в общем объёме составляет 19 процентов, и программ по развитию сельских территорий, с региональной долей в 40 процентов. Посещение деревни Чура в Глазовском районе показало, что в рамках этой программы могут быть созданы очень важные объекты, например, дороги, в которых очень нуждается наше село», - отметил врио Главы.

Он также рассказал о поддержке планов Удмуртии по строительству школ в 2017 году. Речь идёт про решение о получении федерального финансирования на окончание строительства школы в селе Алнаши, в селе Совхозный (Завьяловский район) и в Первомайском районе Ижевска, достигнутое на встрече с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Многофункциональную площадку в деревне Чура построят по федеральной программе
9 августа
Александр Бречалов поручил помочь селянам в подготовке необходимых документов ...
ОНФ в Удмуртии настаивает на учете мнения жителей при ремонте дорог
9 августа
Рейтинг проблемных участков сформирован по итогам голосования на интерактивной карте ...
Связисты продолжают устранять цифровое неравенство в Удмуртии
7 августа
Эру – состязания молодых
7 августа
На энтузиазме организаторов и гостеприимстве хозяев держится замечательное соревнование...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо