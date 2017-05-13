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Две сборные с большими надеждами

13 мая
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Накануне главных стартов сезона по городкам

Gorodki Две сборные с большими надеждами

В воскресенье, 30 апреля, на глазовском стадионе «Прогресс» прошел квалификационный лично-командный республиканский турнир по городкам, который должен был определить восьмерку сильнейших спортсменов, кому будет доверено представлять Удмуртию в составе двух сборных в чемпионате Приволжского федерального округа.

На четыре корта вышло 32 городошника из 9 районов Удмуртии, в том числе 12-летняя Дарья Елькина из Кизнера.

Традиционно успешно выступили в турнире хозяева площадки. На этот раз все подопечные тренера из Глазова мастера спорта СССР Владимира Чуприкова завоевали четыре из восьми путевок в сборные Удмуртии.

Таким образом, кроме самого Владимира Чуприкова, победителя турнира (60 битами выбил 210 городков), в первую сборную включен глазовский новичок Василий Терешин (149 городков), а также занявшие второе и третье места игринец Валерий Шкляев (190 городков) и Владимир Герасимов из Кизнера (184). Состав второй сборной Удмуртии: Павел Чуприков (Глазов), Сергей Фалалеев и Петр Васильев (оба из Можги) и Алексей Пряженников (Глазов).

В командном первенстве лучшими вновь, как и год назад, оказались глазовчане, второе место у игринцев, на третьей позиции – сборная Увы.

Впервые в чемпионате взрослых городошников вместе со своим 40-летним отцом-водителем Александром Елькиным из Кизнера выступала шестиклассница Дарья Елькина.

Юная городошница не снискала лавров рядом с именитыми спортсменами Удмуртии, но дистанцию в 60 бросков прошла успешно.

Оказывается, Дарья занимается городками пять лет, ее на корт привела подруга. Имеет второй юношеский разряд, а самое высокое достижение – бронза в составе сборной России (2014 год) на юношеском чемпионате Европы.

Итоги турнира в Глазове комментирует председатель Федерации городошного спорта Удмуртии Владимир Корепанов:

– Организованно, при отличном судействе прошли соревнования. Нынче в чемпионате ПФО, который пройдет в Кизнере с 13 по 17 мая, выступят две сборные нашей республики. Хочется верить, что и там итоги будут не хуже прошлогодних, когда в личном первенстве Владимир Чуприков был третьим и сборная получила «бронзу» среди 7 команд округа.

Евгений АХТАРИЕВ

Фото автора. На снимке: Дарья Елькина – самая юная участница турнира городошников в Глазове.

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