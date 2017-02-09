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Две ижевские школы и лицей из Глазова вошли в топ-200 лучших школ России

8 февраля
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1325814097 Две ижевские школы и лицей из Глазова вошли в топ-200 лучших школ России

Три школы из Удмуртии вошли в топ-200 лучших школ России. Рейтинг учебных заведений, которые готовят наибольшее количество будущих студентов лучших вузов страны, опубликовало агентство RAEX (Эксперт РА).

Из Удмуртии в список вошли ижевские экономико-математический лицей № 29 (66 место), лицей № 41 (124 место) и физико-математический лицей Глазова (140 место), передает ИА «Удмуртия».

Составители обработали сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ. При этом, данные о среднем балле ЕГЭ во внимание не брались.

При определении позиции каждого среднего общеобразовательного учебного заведения использовали информацию о количестве выпускников поступивших на основании победы в олимпиаде; на очную форму на «бюджет» и на очную форму на платной основе.

Данные были предоставлены агентству вузами за две приемные кампании (2014 и 2015 годы).

Возглавили рейтинг пять московских школ.

Фото: glazov-gov.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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