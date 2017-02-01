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Две фуры столкнулись в Воткинском районе, один водитель погиб

1 февраля
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31.01 %d0%b4%d0%b2%d0%b0 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8f %d0%9c%d0%90%d0%9d 1 Две фуры столкнулись в Воткинском районе, один водитель погиб

Две фуры столкнулись на объездной дороге города Воткинска. Водитель одного большегруза скончался на месте происшествия, другой - с травмами был доставлен в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 января в 15:40 часов на 12 км объездной дороги города Воткинска, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

51-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом «Шмитц» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «МАН» с полуприцепом «Кроун» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля «МАН» получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1 города Воткинска; 51-летний водитель второй фуры от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: в соответствии с пунктом 13.9 ПДД РФ на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Ценой ошибки на дороге может стать ваша собственная жизнь, либо других участников дорожного движения…

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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