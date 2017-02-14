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Две драки в Удмуртии закончились убийствами

14 февраля
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1328686644 557079 Две драки в Удмуртии закончились убийствами

В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали двух убийц на месте преступления. Оба происшествия произошли в субботу вечером, 11 февраля, - одно в поселке Кез, другое - в Ижевске, сообщает пресс-служба Росгвардии по УР.

В час ночи в дежурную часть отдела полиции поселка Кез поступило сообщение о драке в одном из домов по ул. Жукова. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину со следами крови на руках и одежде. На кухне лежал мужчина без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали «смерть».

Было установлено, что в результате возникшей ссоры 34-летний местный житель нанес множественные удары металлическим табуретом по голове сожителю сестры, от которых он скончался. Подозреваемый в убийстве был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

Примерно в это же время в Ижевске в одном из частных домов по улице Огнеупорной произошло еще одно убийство. Между мужчинами-соседями, распивавшими спиртные напитки, возникла ссора, переросшая в драку.

Ранее судимый 57-летний гражданин нанес удар ножом в грудную область 52-летнему соседу. Жена потерпевшего вызвала «скорую помощь» и сообщила в дежурную часть полиции. До приезда бригады медиков мужчина от полученного ранения скончался.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии 57-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

В настоящее время оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Фото: vgae.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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