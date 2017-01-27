150 лет назад, 25 января 1867 года, открылось первое Сарапульское уездное земское собрание.
Земские собрания – выборные органы местного самоуправления в России на уровне уездов и губерний, были введены земской реформой 1864 года. Торговцы, промышленники, землевладельцы избирали из своей среды на три года гласных в уездные земские собрания, в основу деятельности которых был положен принцип самофинансирования: земские собрания имели право обложения населения налогами и самостоятельного распоряжения этими средствами. Постоянно действующим учреждением была земская управа.
Бюджет земства зависел от уровня экономического развития уезда. Сарапульский же уезд (13108 кв. верст, более 408 тыс. жителей) был одним из самых богатых на территории нашего края, и это позволило земству за сорок лет своей деятельности внести значительный вклад в развитие народного образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства. Первым значимым мероприятием, проведенным Сарапульской земской управой, стало создание земской почты, которая начала свою работу в мае 1867 года.
145 лет назад, 3 февраля 1872 года, приступила к работе Сарапульская городская дума.
Императором Александром II в 1870 году было утверждено Городовое положение, согласно которому высшим органом власти в российских городах становилась дума, избиравшаяся на четыре года. В ее функции входило общественное, хозяйственное и культурное обустройство города с формированием бюджета из сумм налоговых сборов. Дума имела постоянно действующий исполнительный орган – городскую управу. Право избирать и быть избранным в думу получил каждый русский подданный старше двадцати пяти лет, владевший имуществом и не имевший недоимок по сбору городских налогов.
Сарапульская городская дума начала свою деятельность 3 февраля 1872 года. В тот же день она выбрала городского голову – купца 1-й гильдии Гаврилу Даниловича Пешехонова, который, будучи гласным (т.е. депутатом), также возглавлял городскую управу.
За 145 лет, прошедших с того дня, сменились эпохи, и каждая из них создавала свои институты власти. После многих десятилетий власти Советов орган местного самоуправления Сарапульская городская дума вновь обрела жизнь в 1994 году. Тогда в результате выборов, проведенных 10 апреля, были избраны депутаты первого созыва. Главой самоуправления города Сарапула стал Роберт Эдмундович Берг, совмещавший должности председателя думы и главы администрации.
С 14 сентября 2015 года работает Сарапульская городская Дума шестого созыва. В ее составе 28 депутатов, 14 из них избраны по одномандатным округам, а 14 – по партийным спискам. В соответствии с законодательством в думе зарегистрировано пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Создано пять депутатских комиссий: по муниципальному строительству, регламенту, безопасности жизнедеятельности населения и информационной политике (председатель Д.Ф. Анаников), по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, здравоохранению (председатель М.С. Малюк), по муниципальной собственности, развитию промышленности и предпринимательств (председатель А.Г. Черных), по бюджету, налогам и финансам (председатель О.Е. Кулемалина) и по городскому хозяйству, землеустройству, градостроительству и охране окружающей среды (председатель В.И. Кузнецов).
Сергей Юрьевич Смоляков, председатель Сарапульской городской думы:
– Сарапульская городская дума проводит конструктивную работу по всем направлениям деятельности, в первую очередь, благодаря ответственному и взвешенному подходу при рассмотрении вопросов во всех профильных комиссиях. Несмотря на то, что половина депутатов думы избрана по партийным спискам, все понимают, что они представляют интересы населения города и что только консолидация и взаимопонимание способствуют реализации намеченного. Интересы граждан – приоритет для всех нас. Нам удалось создать эффективную и прозрачную систему работы по наказам избирателей, и она рекомендована другим законодательным органам на территории Удмуртской Республики как положительный опыт.
За прошедшие полтора года работы депутаты, выполняя свои полномочия, рассмотрели более двухсот вопросов. Главное, что было сделано, – утверждены бюджеты города на 2016 год, на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Принята программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2025 годы, утверждена стратегия развития города на период до 2025 года.
Решаются вопросы и непосредственной жизни города, волнующие жителей, – в первую очередь, благоустройства. В результате совместной работы с администрацией города, с помощью депутатов Госсовета много сделано в ремонте дорог, асфальтировании и благоустройстве дворов и придомовых территорий. Эта работа будет продолжена и в будущие годы.
Много вопросов еще предстоит решить – и по вопросам газификации, по правилам благоустройства и другие. Не все из них могут быть решены на местном уровне, часть приходится решать с помощью и при поддержке государственных органов власти Удмуртской Республики и Российской Федерации.
Александр Александрович Ессен, глава города Сарапула:
– Очень важно, чтобы между исполнительной и законодательной ветвями власти было налажено конструктивное взаимодействие – это главный залог успеха в эффективном управлении городом. С удовлетворением могу отметить, что депутатский корпус и администрация города работают именно так: главное для всех нас – совместное решение общих задач в интересах граждан города Сарапула.
В работе депутатов Сарапульской городской думы следует отметить системный подход к любой проблеме и пристальное внимание к нуждам конкретных людей.
Искренне поздравляю депутатов представительного органа города со 145-летием со дня начала деятельности Сарапульской городской думы и желаю больших успехов и достижений во всех направлениях работы.
Татьяна ПЕГАНОВА
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