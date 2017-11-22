Президент России Владимир Путин 24 октября за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградил тракториста-машиниста удмуртского колхоза.
Механизатору сельскохозяйственного кооператива «Колхоз «Колос» Василию Морозову будет вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В этот же день глава государства подписал распоряжение об объявлении благодарности Президента Российской Федерации директору общеобразовательной школы № 15 города Сарапула Татьяне Дементьевой. Такой почести она удостоена за заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу.
Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награжденных поздравительные телеграммы и пожелал им новых успехов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.