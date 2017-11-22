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Два жителя Удмуртии отмечены высокими правительственными наградами.

16 ноября
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Президент России Владимир Путин 24 октября за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградил тракториста-машиниста удмуртского колхоза.

Механизатору сельскохозяйственного кооператива «Колхоз «Колос» Василию Морозову будет вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот же день глава государства подписал распоряжение об объявлении благодарности Президента Российской Федерации директору общеобразовательной школы № 15 города Сарапула Татьяне Дементьевой. Такой почести она удостоена за заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу.

Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награжденных поздравительные телеграммы и пожелал им новых успехов.

Метки: Владимир Путин награда Удмуртия колхоз Колос Сарапул директор школы Василий Морозов Татьяна Дементьева Александр Бречалов

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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