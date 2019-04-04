1 и 2 апреля в Набережных Челнах прошёл очередной этап Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» — крупнейший проект по поиску перспективных инновационных проектов в России и странах СНГ. От Удмуртии на мероприятие отправилось 18 команд, участие которых организовала «Корпорация развития Удмуртской Республики», сообщили в пресс-службе кабинета министров региона.
Всего на конкурс поступило 92 заявки. Участники соревновались в трёх направлениях: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии. По результатам отбора в полуфинал вышли 30 проектов, 7 из них — из нашей республики.
В течение двух дней участники общались с экспертами, получали советы по усовершенствованию стартапов и развитию своего бизнеса. 2 апреля экспертное жюри выбрало победителей конкурса. Два проекта из Удмуртии заняли призовые места. Второе место получил проект «Everin. Цифровое управление производственной деятельностью строительной организации» — система электронного документооборота для строителей. По словам авторов проекта, она предназначена для совершенствования бизнес-процессов строительных служб и предприятий и позволяет организовать удалённую работу, наладить взаимодействия между филиалами, уменьшить количество совещаний и увеличить качество трудовой дисциплины.
Третье место занял проект стартаперов из Удмуртии — «Цифровая система управления жизненным циклом изделий (PLM)». Система разработана для машиностроительного и приборостроительного производства и позволяет сократить время на подготовку производства за счёт цифровизации и автоматизации конструкторско-технологического моделирования. Проект поддержан Фондом содействия инновациям.
Все победители получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдёт в конце мая в ИЦ «Сколково».
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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