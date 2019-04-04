Главная » Образование » Два проекта из Удмуртии стали призерами этапа Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион»

Два проекта из Удмуртии стали призерами этапа Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион»

4 апреля
0

Мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов прошло 1 и 2 апреля в Набережных Челнах.

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf Два проекта из Удмуртии стали призерами этапа Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион»

1 и 2 апреля в Набережных Челнах прошёл очередной этап Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» — крупнейший проект по поиску перспективных инновационных проектов в России и странах СНГ. От Удмуртии на мероприятие отправилось 18 команд, участие которых организовала «Корпорация развития Удмуртской Республики», сообщили в пресс-службе кабинета министров региона.

Всего на конкурс поступило 92 заявки. Участники соревновались в трёх направлениях: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии. По результатам отбора в полуфинал вышли 30 проектов, 7 из них — из нашей республики.

В течение двух дней участники общались с экспертами, получали советы по усовершенствованию стартапов и развитию своего бизнеса. 2 апреля экспертное жюри выбрало победителей конкурса. Два проекта из Удмуртии заняли призовые места. Второе место получил проект «Everin. Цифровое управление производственной деятельностью строительной организации» — система электронного документооборота для строителей. По словам авторов проекта, она предназначена для совершенствования бизнес-процессов строительных служб и предприятий и позволяет организовать удалённую работу, наладить взаимодействия между филиалами, уменьшить количество совещаний и увеличить качество трудовой дисциплины.

Третье место занял проект стартаперов из Удмуртии — «Цифровая система управления жизненным циклом изделий (PLM)». Система разработана для машиностроительного и приборостроительного производства и позволяет сократить время на подготовку производства за счёт цифровизации и автоматизации конструкторско-технологического моделирования. Проект поддержан Фондом содействия инновациям.

Все победители получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдёт в конце мая в ИЦ «Сколково».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Чтобы дети учились с радостью
4 апреля
Долгожданная школа открылась в Завьяловском районе...
В Ижевске выберут лучшего чтеца
3 апреля
В селе Совхозный открылась новая школа
2 апреля
Более 200 детей перешли учиться в светлые просторные кабинеты....
Андрей Исаев: Научно-образовательный центр способен преобразовать регион
27 марта
**26 марта 2019 года, в рамках реализации национального проекта «Наука» прошла встреча депутата Госуд...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо