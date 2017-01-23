Два представителя Удмуртии вошли в новый состав генерального совета «Единой России». По результатам тайного голосования ими стали председатель райсовета депутатов Алнашского района Виктор Бобров и депутат Госдумы, избранный от Удмуртии Андрей Исаев, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии.
Делегаты XVI съезда «Единой России» в Москве избрали новый состав генерального совета партии, в которой вошли 170 человек. Удмуртию в нем будут представлять председатель районного совета депутатов Алнашского района Виктор Бобров и депутат Госдумы России Андрей Исаев.
До этого республику в генсовете «Единой России» представлял глава Юкаменского района Удмуртии Борис Востриков.
«Борис Васильевич внес свою лепту в работу генерального совета партии «Единая Россия». Он говорил о тех проблемах, которые есть у нас в республике. Сегодня мы вновь избираем человека, который является руководителем первичной партийной организации. Сегодня в Алнашах, в Алнашском районе один из самых лучших результатов «Единой России» по выборам депутатов Госдумы, по выборам муниципальных депутатов. Исаева же хорошо знают в России», - сказал глава Удмуртии Александр Соловьев.
Состав генерального совета «Единой России» формируется на 5 лет. В этом году по предложению председателя партии и премьер-министра России Дмитрия Медведева более 30% членов высшего руководящего органа «единороссов» принимались в него из состава первичных организаций партии, число которых на сегодняшний день составляет 86 тысяч во всех регионах страны.
«Половину людей, которые у нас работают, мы действительно их меняем, приглашаем новых, по большому счету, это есть и кадровый резерв партии, и «новая кровь». Что приятно было, что работа с первичными отделениями, которая у нас сегодня строится, была положительно оценена. У нас сегодня на съезде делегаты - это не руководители, это не VIP лица, а именно секретари первичных отделений. Это директор школы, библиотекарь, человек, который работает с пенсионерами, совет старейшин, то есть это наши люди, которые сегодня работают в первичном звене», - сказал заместитель секретаря республиканского отделения партии, руководитель регионального исполкома «Единой России» в Удмуртии Андрей Макаров.
Кроме того, в воскресенье, 22 января, во время пленарного заседания XVI съезда «Единой России» лидер партии Дмитрий Медведев предложил провести единый день предварительного внутрипартийного голосования и на выборах новых составов законодательных собраний в регионах России осенью этого года.
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