Два поражения потерпели ижевские «Купол-Родники» во Владивостоке и на Сахалине. Причем на дальневосточном острове решающую роль у сахалинцев сыграл Максим Шелекето (он в детстве начал играть в баскетбол в Ижевске). Матч на Сахалине ожидался местными любителями баскетбола как реванш. И реванш получился убедительным – 90:62 в пользу дальневосточников. При этом 29 очков набрал Максим Шелекето. Он сделал семь точных дальних бросков из девяти попыток.
Главный тренер ижевской команды Валерий Конотопов по этому поводу сказал, что игроки знали, как нужно опекать Шелекето, но не справились с ним. Ижевчане резвее провели начальные минуты матча, получив преимущество в восемь очков, но к середине игры его растеряли, а в четвертой четверти и вовсе случился провал. Ижевчане набрали лишь восемь очков, тогда как соперники добавили к победному счету 23 очка. Гигант-дальневосточник Павел Подкользин появлялся на площадке ненадолго и ни разу не поразил кольцо. Самым результативным у ижевчан стал Илья Подобедов, набравший 19 очков. Оказался прав прежний наставник баскетбольного клуба «Сахалин» Эдуард Рауд, обещавший на острове «достойный прием». Команда это обещание выполнила и под руководством другого тренера - Сергея Гришаева.
Игра во Владивостоке завершилась в пользу команды «Спартак-Приморье» со счетом 75:66. И тут первые 10 минут ижевчане провели немножко результативнее хозяев, но затем упустили инициативу, что впрямую отразилось и на счете. Причем команда хозяев вела с отрывом в 18 очков, но точные трехочковые броски позволили ижевчанам сократить разрыв в счете к концу игры.
Илья Подобедов в этой игре набрал 13 очков, а лучший бомбардир приморцев Федор Ключников принес своей команде 26 очков. Владимир Белов тоже принимал участие в этой встрече, но набрал в составе спартаковцев только четыре очка. В прошлом сезоне за ижевскую команду он играл гораздо результативнее.
Сейчас у ижевских игроков есть время, чтобы реакклиматизироваться и 6 марта в стенах Ижевской медицинской академии провести важнейшую игру с командой «Химки-Подмосковье».
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