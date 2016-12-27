Дорожная авария в Глазовском районе унесла жизни двух человек, за жизнь еще одного борются врачи.
Сегодня, 27 декабря, около 12:25 часов, на 68 километре автодороги «Игра-Глазов» 44-летний водитель автомобиля «Газель» допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем «Деу Нексия», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «Деу»; в числе пострадавших - водитель и еще один пассажир «Деу», а также водитель «Газели».
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям:
в соответствии с пунктом 10 .1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Соблюдайте Правила дорожного движения, сохраняя тем самым жизнь себе и остальным участникам дорожного движения.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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