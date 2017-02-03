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Два неопытных водителя погибли на дорогах Удмуртии

3 февраля
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За прошедшие сутки на дорогах Удмуртии погибли два водителя, стаж управления транспортными средствами которых составлял менее 2-х лет.

В Увинском районе разбилась насмерть 55-летняя женщина. Смертельное ДТП произошло 2 февраля в 9:15 часов утра, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

На 71 км автодороги «Ижевск-Ува» водитель автомобиля «Лада», завершая маневр «обгон» при возвращении на свою полосу, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП автоледи скончалась на месте ДТП. Стаж управления транспортными средствами у погибшей составлял всего 5 месяцев.

В Алнашском районе погиб 20-летний молодой человек. Авария произошла в 12:55 часов на 41 км автодороги «Елабуга – Пермь». Водитель автомобиля «ВАЗ» при совершении маневра «обгон» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, при доставлении в медицинское учреждение скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Стаж управления транспортными средствами у погибшего молодого человека составлял 1 год.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает водителей-новичков быть максимально внимательными и осторожными на дороге. При осуществлении поездок, особенно на загородных трассах, необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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