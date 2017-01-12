Два корабельных колокола для российского парусника «Херсонес» отлили на дочернем предприятии Чепецкого механического завода в Глазове. Заказ на производство рынд (корабельных колоколов) был получен ООО «Прибор-Сервис» в ноябре прошлого года.
В настоящее время колокола уже готовы и их везут в Севастополь - там, где базируется парусник «Херсонес».
Обе рынды полностью отлиты из циркония. Вес малого колокола составляет 4 кг, его размеры - 200х200 мм. Второй колокол чуть больше, его размеры - 320х320 мм.
Дорогостоящий материал заказчиком был выбран не случайно: цирконий обладает особенным свойством, благодаря которому звон колоколов получается громким, звучным, но при этом не режет слух, - рассказал корреспонденту «УП» представитель ООО «Прибор-Сервис».
К слову, рында - это судовой колокол, одна из традиционных частей корабля. По традиции морского братства судно без такого колокола все равно что без штурвала. На ней была завязана вся жизнь экипажа судна, ее берегут, как зеницу ока. Колокольный звон служит сигналом общего сбора или тревоги и заменяет морякам часы.
Справка:
Трехмачтовый фрегат «Херсонес» с полным прямым парусным вооружением был построен в Польше в 1989 году.
В 1997 году парусник получил известность, став последним судном, обогнувшим мыс Горн под парусами на выключенных двигателях. С тех пор повторить подвиг «Херсонеса» никто не смог - все другие крупные парусники были вынуждены включать двигатели для прохождения мыса Горн.
С 2006 по 2015 год судно находилось на продолжительной стоянке в порту Керчь, за это время техническое состояние парусника полностью пришло в негодность. В 2014 году новым судовладельцем парусника становится ФГУП «Росморпорт». В октябре 2015 года «Херсонес» был отбуксирован для прохождения ремонта. В июне 2016 года ремонт был окончен. Судовладельцем было принято решение, что парусник «Херсонес» будет базироваться в порту Севастополь.
Отремонтированный корабль будут использовать для проведения туристических экскурсий. Кроме того планируются регулярные заходы судна в порты Крыма и материковой России на Черном море.
Фото: sdelanounas.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.