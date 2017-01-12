12 января работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник Череду профессиональных праздников наступившего года в нашей стране традиционно открывает День работн...

50 купелей для Крещенских купаний оборудуют в Удмуртии Считается, что купание в проруби избавляет от болезней, дает выздоровление телу и очищение душе, смыв...

Законы Удмуртской Республики, вступающие в силу в 2017 году В текущем году в Удмуртии вступают в силу ряд республиканских законов, принятых Государственным Совет...