Два инспектора ГИБДД спасли семью во время пожара в Удмуртии.
Как сообщают в 1-ом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, пожар произошел 17 мая в четвертом часу утра в Воткинске.
Экипаж отдельного взвода ДПС в составе инспекторов лейтенантов полиции Андрея Шутова и Дмитрия Булдакова, находясь на маршруте патрулирования, заметили горящий дом по улице Морозова. В это время дом уже был охвачен пламенем, но тушение еще не проводилось.
Жители загоревшегося дома – семья из троих человек находилась на приусадебном участке, где выход им заблокировал огонь. Инспекторы ДПС помогли семье выбраться из зоны пожара и разместили их в патрульном автомобиле.
Также сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно сообщили о возгорании дома в МЧС, начали оповещать жителей близлежащих домов о пожаре.
Незамедлительно были приняты меры по оцеплению зоны возгорания, так как огнем была повреждена линия электропередач и оголенные провода представляли реальную опасность для граждан. В результате пожара огонь перешел на соседний дом и автомобиль.
Благодаря грамотным и своевременным действиям инспекторов ДПС удалось избежать человеческих жертв на пожаре.
Отметим, что в 2009 году инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Шутов спас утопающего, за что в 2011 году награжден медалью «За спасение погибавших».
Фото: УГИБДД МВД по УР
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