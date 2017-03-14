Два грузовых автомобиля столкнулись в понедельник, 13 марта, в Ижевске.
ДТП произошло около 15 часов на проезжей части дороги по ул. 40 лет Победы напротив дома №3 по ул. Т. Барамзиной, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
58-летний водитель автомобиля «BAW FENIX 1044» со стажем управления 36 лет совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль «МАЗ-6501».
В результате ДТП водитель грузовика «BAW FENIX 1044» получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.
В ГИБДД отмечают, что пострадавший водитель не был пристегнут. Ремень безопасности находился за спиной водителя.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля.
Согласно последним исследованиям ученых, пристегнутый ремень в случае лобового столкновения снижает вероятность смертельной травмы в два - три раза, а при опрокидывании автомобиля - в пять раз. В России, согласно требованиям Правил дорожного движения, использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сидении.
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