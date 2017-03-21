В конце минувшей недели на дорогах Удмуртии зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых два человека погибло, 8 получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое детей, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В пятницу, 17 марта, около 18 часов в дорожной аварии на 34 км автомобильной дороги Сарапул – Камбарка погиб 25-летний водитель «Шевроле».
34-летний водитель автомобиля «ДАФ» совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в случае обнаружения опасности на пути следования водителю необходимо не изменяя траектории движения снизить скорость вплоть до полной остановки и принять все меры к минимизации аварийной ситуации.
Дорожная авария, произошедшая в воскресенье, 19 марта, на 162 км автомобильной дороги Елабуга – Пермь, унесла жизнь 34-летней женщины.
57-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Ауди А6» под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили 4 человека: это водители обеих машин и две девочки 2012 и 2016 годов рождения, пассажиры «Лады Гранта».
34-летняя женщина, ехавшая с детьми, получила смертельную травму.
В Госавтоинспекции отмечают: использование автомобильных детских кресел вновь помогло избежать получение детьми тяжелых травм при столкновении.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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