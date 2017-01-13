В среду, 11 января, на дорогах в Удмуртии произошли две серьезные аварии, в которых погибли люди. В одном ДТП на месте происшествия скончалась пассажирка авто, в другом - водитель.
По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, в 16:10 часов на 18 км автодороги «Можга-Вавож» (Можгинский район) 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Шкода» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 21-летнего молодого человека.
В результате ДТП водители двух машин получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. 59-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Менее чем через час в Сарапульском районе происходит еще одна авария, где смертельную травму получает 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099».
На 44 км автодороги «Сарапул-Камбарка» водитель «ВАЗа» при выполнении маневра «обгон» не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-2131» под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21099» получил смертельную травму.
Водитель и 27-летний пассажир «ВАЗ-2131» получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям:
в соответствие с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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