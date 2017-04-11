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ДТП с участием автобуса произошло под Ижевском, пострадали три человека

9 апреля
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Wp 20170409 15 45 07 pro ДТП с участием автобуса произошло под Ижевском, пострадали три человека

Как сообщает ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, 9 апреля 2017 года около 15:15 на 17 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», следовавшим по маршруту «Ижевск-Шаркан» под управлением 34-мужчины. В результате происшествия получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель легкового автомобиля и два пассажира микроавтобуса. По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ» заснул при управлении автомобилем.

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