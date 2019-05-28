В Удмуртии вновь стартовала акция «Осторожно, мошенники!». И не случайно, ведь с каждым днём растёт количество хищений денег с банковских карт. В 2019 году в органах внутренних дел Удмуртской Республики возбуждено около 1800 уголовных дел по таким преступлениям. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1157 фактов.
Лжебанкиры не дремлют
Начальник межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии Сергей Тимофеев сообщил газете «Удмуртская правда» о том, что из общего количества хищений - 1150 фактов мошенничества, когда потерпевшие сами называют или указывают в переписке конфиденциальные данные своих банковских карт. Более 600 фактов – кражи с банковских счетов. Большинство из них совершаются дистанционно с территории различных регионов России через Интернет, с помощью мобильных и стационарных телефонов.
- Как правило, преступники звонят и представляются сотрудниками банков, - уточнил Сергей Тимофеев. – Нередко называют выдуманные структуры, например, Главное управление по безопасности Национального банка Российской Федерации.
22 мая сотрудники Управления уголовного розыска задержали жительницу Кемеровской области, которая подозревается в серии телефонных мошенничеств в отношении жителей Удмуртии. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил 500 тысяч рублей. Возможно, эта сумма гораздо больше, ведь многие зачастую просто не обращаются в полицию.
- Женщина представлялась сотрудницей службы безопасности Нацбанка и сообщала о том, что к карте подключились мошенники и пытаются списать деньги. Для того чтобы предотвратить списание, просила назвать номер карты. Позже на телефон приходил пин-код, необходимый для входа в личный кабинет потерпевших. Ничего не подозревая, люди называли пин-код и лишались своих денег. В ходе обыска у мошенницы изъяли 10 мобильных телефонов, около 30 сим-карт и 18 банковских карт.
Карта для покупок в Интернете
Один из наиболее распространённых видов мошенничества – хищение денег при покупке или продаже товаров и услуг через Интернет. Главный экономист экономического отдела Отделения – Национальный банк по Удмуртской Республике Алексей Шпилевой напомнил, что для списания денег с карты необходимо три реквизита: номер карты, срок действия и код с обратной стороны карты. Ни под каким предлогом нельзя называть реквизиты банковских карт, даже если человек представился сотрудником банка.
Алексей Шпилевой сообщил о том, что есть ещё возможность списать деньги безакцептно, то есть автоматически без подтверждения действия. Чтобы избежать неприятных ситуаций, он рекомендует жителям Удмуртии использовать для покупок в интернете виртуальную карту и пополнять её только в случае необходимости.
Отменить чужую операцию
Каждый год мошенники придумывают новые способы хищения денег. Один из последних - незавершённая операция на банкомате. К счастью, в Удмуртии хищений, совершённых этим способом, ещё не было. А вот жителям других российских регионов повезло меньше. В СМИ то и дело появляются новости о пострадавших от незавершённых операций.
Желая присвоить чужие деньги, человек подходит к терминалу и, не вставляя карты, начинает операцию по переводу денег, например, на оплату коммунальных услуг, но не завершает её и отходит в сторону. Когда к терминалу подходит следующий в очереди и вставляет свою карту, банкомат сразу запрашивает пин-код. Введя его, человек автоматически подтверждает предыдущую незавершённую операцию. Таким образом, с его счёта списываются деньги. Чтобы не попасться на уловку, сотрудники банка рекомендуют быть внимательными и перед тем, как вставить карту в банкомат удостовериться, что предыдущий клиент завершил операцию. Если нет, то нажать кнопку «Отмена» или подождать 90 секунд – именно столько времени терминал даёт на завершение операции - и только после этого вставлять карту.
Фото: pxhere.com
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