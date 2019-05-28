Ижевские школы атакуют коллекторы В отдел по работе с обращениями граждан УФССП России по Удмуртской Республике за неделю поступили сра...

Трое балезинских школьников покалечились, прокатившись на грузовом вагоне Инспекторы транспортной полиции провели беседы с детьми и их родителями....

Пять человек погибли из-за пожара в Удмуртии По факту случившегося возбудили уголовное дело....