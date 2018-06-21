Главная » Образование » Доцент ИжГТУ им М.Т.Калашникова получила грант Президента РФ на проведение научных исследований в области технических и инженерных наук

Доцент ИжГТУ им М.Т.Калашникова получила грант Президента РФ на проведение научных исследований в области технических и инженерных наук

21 июня
0

Свидетельство победителя конкурса 2018 года на право получения грантов Главы государства ижевчанке вручил Дмитрий Мусин.

%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0 Доцент ИжГТУ им М.Т.Калашникова получила грант Президента РФ на проведение научных исследований в области технических и инженерных наук

21 июня по поручению полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича в Ижевске состоялось вручение свидетельства победителя конкурса 2018 года на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в области знания «технические и инженерные науки». Документ доценту кафедры «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики» ИжГТУ им М.Т. Калашникова Людмиле Волковой вручил главный федеральный инспектор по Удмуртии.

– Людмила Владимировна является кандидатом технических наук, – отметил Дмитрий Мусин, – автором более 50–ти работ, в числе которых 10 статей, индексированных в зарубежных базах данных Scopus, Web of Science, 13 статей по списку ВАК (прим.ред. перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.), 3 патента на полезную модель и множество других заслуг.

Грант, который выиграла Людмила Волкова, вручается на 2 года и предполагает ежегодное финансирование в размере 600 тысяч рублей на проведение научных исследований. Для участия в вышеуказанном конкурсе заявки принимались до 16 октября 2017 года на сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ. Тема гранта Людмилы Владимировны: «Разработка технологии оценки состояния металла железнодорожного транспорта неразрушающими методами контроля».

– Моя работа направлена на предупреждение факторов, влияющих на разрушение железнодорожных путей, – прокомментировала обладатель президентского гранта, – контроль механических напряжений необходим, поскольку, чем меньше напряжения, тем меньше вероятность появления трещин в рельсах, а значит их разрушения и аварии. Также на рельсы, уложенные в пути, воздействует жаркая погода, что может привести к их расширению и выбросу. Этот фактор мы оцениваем нашим методом и пытаемся предупредить.

Справочно:

Людмила Владимировна Волкова родилась в 1987 году, окончила с отличием в 2009 году специальность «Приборы и методы контроля качества и диагностики» ИжГТУ. С 2009 по декабрь 2012 гг. обучалась в аспирантуре, успешно сочетая с деятельностью преподавателя, проводя лабораторные практикумы по дисциплинам: «Неразрушающий контроль в производстве», «Техническая диагностика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Антитеррористическая и экологическая диагностика», «Физика–спецглавы».

В 2013 г. переведена на должность старшего преподавателя, с 2015 г. занимает должность доцента. В настоящее время за Л.В. Волковой закреплены дисциплины «Методы измерения диагностических величин», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Электромагнитный вид неразрушающего контроля», «Неразрушающий контроль в производстве», «Основы автоматического управления». Под руководством Волковой Л.В. успешно защитили выпускные квалификационные работы 7 бакалавров. Подтверждением высокой профессиональной квалификации является присвоением ей в 2015 год II уровня квалификации по магнитному виду неразрушающего контроля и Ш уровень по вихретоковому виду неразрушающего контроля в системе сертификации персонала в области неразрушающего контроля Ростехрегулирования. В качестве преподавателя–консультанта и экзаменатора Людмила Владимировна участвует в работе экзаменационного центра по сертификации специалистов ремонтных предприятий железнодорожного транспорта в области ультразвукового, магнитного, вихретокового неразрушающего контроля. Является преподавателем НОЦ по повышению квалификации по ультразвуковому контролю специалистов железнодорожного транспорта и предприятий машиностроения.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Школьника из Удмуртии наградили билетом на матч ЧМ-2018
20 июня
Участник окружного лагеря «Гвардеец-1» стал лучшим в своей делегации и смог поболеть на матче в Нижне...
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ТЕРРИТРИЯ ДЕЙСТВИЙ» В ИЖЕВСКЕ
19 июня
С 15 по 17 июня в городе Ижевске проходил Всероссийский молодежный форум «Территория действий». Площа...
Школьники Ижевска учатся создавать своих уникальных роботов
18 июня
Учащиеся «Информационно-технологического лицея № 24» углублённо изучают 3-D моделирование, программир...
В Нижнем Новгороде начал работу юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1»
14 июня
В числе участников - 20 юношей из Удмуртии....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо