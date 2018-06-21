21 июня по поручению полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича в Ижевске состоялось вручение свидетельства победителя конкурса 2018 года на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в области знания «технические и инженерные науки». Документ доценту кафедры «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики» ИжГТУ им М.Т. Калашникова Людмиле Волковой вручил главный федеральный инспектор по Удмуртии.
– Людмила Владимировна является кандидатом технических наук, – отметил Дмитрий Мусин, – автором более 50–ти работ, в числе которых 10 статей, индексированных в зарубежных базах данных Scopus, Web of Science, 13 статей по списку ВАК (прим.ред. перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.), 3 патента на полезную модель и множество других заслуг.
Грант, который выиграла Людмила Волкова, вручается на 2 года и предполагает ежегодное финансирование в размере 600 тысяч рублей на проведение научных исследований. Для участия в вышеуказанном конкурсе заявки принимались до 16 октября 2017 года на сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ. Тема гранта Людмилы Владимировны: «Разработка технологии оценки состояния металла железнодорожного транспорта неразрушающими методами контроля».
– Моя работа направлена на предупреждение факторов, влияющих на разрушение железнодорожных путей, – прокомментировала обладатель президентского гранта, – контроль механических напряжений необходим, поскольку, чем меньше напряжения, тем меньше вероятность появления трещин в рельсах, а значит их разрушения и аварии. Также на рельсы, уложенные в пути, воздействует жаркая погода, что может привести к их расширению и выбросу. Этот фактор мы оцениваем нашим методом и пытаемся предупредить.
Справочно:
Людмила Владимировна Волкова родилась в 1987 году, окончила с отличием в 2009 году специальность «Приборы и методы контроля качества и диагностики» ИжГТУ. С 2009 по декабрь 2012 гг. обучалась в аспирантуре, успешно сочетая с деятельностью преподавателя, проводя лабораторные практикумы по дисциплинам: «Неразрушающий контроль в производстве», «Техническая диагностика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Антитеррористическая и экологическая диагностика», «Физика–спецглавы».
В 2013 г. переведена на должность старшего преподавателя, с 2015 г. занимает должность доцента. В настоящее время за Л.В. Волковой закреплены дисциплины «Методы измерения диагностических величин», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Электромагнитный вид неразрушающего контроля», «Неразрушающий контроль в производстве», «Основы автоматического управления». Под руководством Волковой Л.В. успешно защитили выпускные квалификационные работы 7 бакалавров. Подтверждением высокой профессиональной квалификации является присвоением ей в 2015 год II уровня квалификации по магнитному виду неразрушающего контроля и Ш уровень по вихретоковому виду неразрушающего контроля в системе сертификации персонала в области неразрушающего контроля Ростехрегулирования. В качестве преподавателя–консультанта и экзаменатора Людмила Владимировна участвует в работе экзаменационного центра по сертификации специалистов ремонтных предприятий железнодорожного транспорта в области ультразвукового, магнитного, вихретокового неразрушающего контроля. Является преподавателем НОЦ по повышению квалификации по ультразвуковому контролю специалистов железнодорожного транспорта и предприятий машиностроения.
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