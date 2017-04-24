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Доступ в Интернет получат жители ещё 29 деревень и сел Удмуртии

24 апреля
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5 Доступ в Интернет получат жители ещё 29 деревень и сел Удмуртии

В этом году доступ к сети Интернет получат жители еще 29 деревень и сел республики. Как сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Андрей Шперлинг, необходимое оборудование будет установлено в Воткинском, Сарапульском, Каракулинском, Камбарском, Красногорском и Вавожском районах Удмуртии.

Всего будет проложено 630 километров волоконно-оптических линий связи. Для организации услуги используется технология WiFi.

Также предполагается организация в малых населённых пунктах индивидуальных подключений домохозяйств, бюджетных учреждений, в том числе школ, библиотек, ФАПов, Администраций сельских поселений, от установленных коммутаторов доступа. Предусмотрено увеличение скорости доступа в сеть Интернет пользователям населённых пунктов за счёт расширения канала связи.

По мнению исполняющего обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктора Савельева, строительство точек доступа WiFi в малых населенных пунктах имеет огромное социальное и государственное значение. С приходом Интернета жителям сел и деревень открывается путь к качественному дистанционному образованию, финансовым услугам, к таким значимым государственным проектам, как «Электронное правительство», а также к информации развлекательного характера.

Подключение деревень и сел к сети Интернет производится в рамках федерального инфраструктурного проекта «Устранение цифрового неравенства». До 2019 года строительство волоконно-оптических линий связи планируется в 227 населённых пунктах Удмуртии. За последние два года точку онлайн-доступа получили жители 61 сельского населённого пункта республики.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства УР

Фото: telekomza.ru

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