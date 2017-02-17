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Достойные кадры для родной республики

17 февраля
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Балезинский политехнический техникум готовит новое поколение специалистов.

Screenshot 6 Достойные кадры для родной республики

Студенты Балезинского политехнического техникума (БПТ) в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) будут участвовать в третий раз. В этом году родной техникум представят Людмила Дмитренко (компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий»), Антон Васильев (компетенция «Поварское дело») и Илья Калинин (компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»).

Людмила, Антон и Илья - активные студенты, у них немало дипломов и грамот. Эти талантливые ребята не раз защищали честь техникума на различных мероприятиях.

Только вперед

В чемпионате «Молодые профессионалы» Людмила Дмитренко уже участвовала, ей не терпится вновь попробовать свои силы. Людмила - невероятно целеустремленная, инициативная и ответственная студентка. В Балезинском политехническом техникуме она уже получила профессию «Повар, кондитер», сейчас осваивает новую - «Технология продукции общественного питания». Девушка неоднократно принимала участие в различных конкурсах и занимала призовые места. В 2014 году, к примеру, получила диплом I степени на республиканской студенческой научно-практической конференции «История и современность» с исследовательской работой «Личность в истории астронавтики». Есть у Людмилы и победы в кулинарных конкурсах. В 2013 году в районном конкурсе «Чак-чак» получила диплом, а в 2015 году в районном конкурсе профессионального мастерства «Кулинарный поединок» - грамоту за 2-е место.

Целеустремленная девушка признается, что у нее есть давняя мечта стать военнослужащей.

– Еще в детстве я была командиром первого в школе кадетского класса и с удовольствием командовала мальчишками, - улыбается она. Педагоги уверены, что, освоив новую профессию, Людмила не остановится на достигнутом, поступит в военное учебное заведение и реализует свои давние мечты.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец

Антон Васильев, как и Людмила, получает вторую профессию, учится на первом курсе по специальности «Технология продукции общественного питания». Он любит готовить, придумывать новые блюда. Антон – творческая и разносторонняя личность. Он поет, танцует и с удовольствием посещает кружки в Доме культуры села Балезино. А еще Антон занимается спортом, он вратарь балезинской хоккейной команды «Сокол» и активно участвует в районных соревнованиях «Гонка экстремалов».

Илья Калинин учится на третьем курсе по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Отличник, стипендиат Главы Удмуртской Республики, увлекается техникой, занимается лыжным спортом и рыбалкой. Илья был членом первой добровольной народной дружины Балезинского района. В свободное время помогает родителям по хозяйству, не отказывая в помощи и односельчанам. Юноша мечтает жить и работать в своем родном селе, вносить вклад в его процветание.

Илья - активный участник различных мероприятий. Он участвовал в Х Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для старшеклассников и получил диплом, в республиканской олимпиаде по ОБЖ - снова диплом за 1-е место. В республиканском этапе конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» стал победителем в номинации «Самая безопасная эксплуатация МТА».

Илья стал победителем в районном конкурсе «День пахаря - 2016», организованном Управлением сельского хозяйства администрации Балезинского района.

ЦИТАТА:

Алексей ПЕРШИН, директор Балезинского политехнического техникума:

– Победы наших студентов - это большая заслуга педагогического коллектива и социальных партнеров. От социального партнерства зависит то, насколько конкурентоспособными станут наши выпускники. Вся деятельность техникума тесно связана партнерскими отношениями с предприятиями поселка и района. Это позволяет познакомить студентов с современным уровнем развития производства и условиями труда, максимально сформировать представление о будущей профессии и в дальнейшем трудоустроиться на предприятие.

КУЗНИЦА КАДРОВ

В Балезинском политехническом техникуме студенты получают специальности по 7 востребованным направлениям. В 2015 году техникум отметил 20-летний юбилей. Многим жителям поселка и района это образовательное учреждение знакомо по его прежнему названию - профессиональное училище № 48, которое прежний статус сменило в 2013 году.

Как все начиналось

История училища началась 16 октября 1995 года. В этот день прозвучал первый звонок для 62 учащихся. Тогда администрация района поставила перед руководством училища цель: начать подготовку специалистов для работы на предприятиях района. Несмотря на сложности, коллектив училища не унывал, старался найти подход к каждому из ребят. Студенты получали профессии «хозяйка усадьбы» и «мастер сельскохозяйственного производства».

Сегодня обучение в техникуме ведется по 7 направлениям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «продавец, контролер-кассир», «повар, кондитер», «штукатур», «технология продукции общественного питания» и «механизация сельского хозяйства». Здесь можно получить и дополнительное образование на внебюджетной основе по профессиям «водитель категории «B», «водитель категории «С», «тракторист категории «B», «C», «E», «продавец продовольственных товаров», «оператор ЭВ и ВМ», «каменщик», «маляр», «штукатур», «повар», «контролер-кассир».

В стенах техникума получают профессию юноши и девушки из Балезинского, Глазовского, Игринского, Кезского, Красногорского и Ярского районов Удмуртии, Кировской области и Пермского края.

В техникуме есть хорошо оборудованный учебный корпус, учебно-производственная база, спортивный зал и общежитие. В машинно-тракторном парке учреждения – больше десятка единиц техники, при необходимости он арендует современную технику у организаций поселка.

Социальные партнеры

Партнеры БПТ на протяжении многих лет помогают целенаправленно и эффективно выполнять социальный заказ по подготовке нового поколения специалистов. Техникум сотрудничает с Балезинским и Карсовайским потребительскими обществами, ОАО «Балезинское ремонтное техническое предприятие», ООО «Балезинское строительно-монтажное предприятие», СПК «Колхоз имени Мичурина», ООО «Орловское», ООО «Восход», ООО «Колос», ООО «Астра», ООО «Баркас», ОАО «Глазов-молоко» и с индивидуальными предпринимателями.

Совместно с социальными партнерами техникум ведет достойную подготовку специалистов. Коллектив техникума уверен, что сегодняшние студенты, впитав знания и переняв опыт педагогов, будут востребованы и займут достойное место в жизни.

Татьяна НИКОЛАЕВА, преподаватель БПОУ УР «БПТ»

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