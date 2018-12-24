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Достояние Ижевска. В столице Удмуртии отметили 100—летие дошкольного образования

20 декабря
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13 декабря во Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100—летию дошкольного образования Ижевска. Самые тёплые поздравления в этот день прозвучали в адрес руководителей, ветеранов педагогического труда, воспитателей и молодых специалистов, тех, кто посвятил себя благородному труду — воспитанию и образованию юных ижевчан, тех, для кого дошкольное образование стало призванием.

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b0%d0%b4 Достояние Ижевска. В столице Удмуртии отметили 100—летие дошкольного образования

Шаг вперёд

Сегодня в дошкольных учреждениях Ижевска трудится почти 10 тысяч воспитателей и педагогов. Каждое утро они встречают 45 тысяч мальчишек и девчонок столицы Удмуртии, каждый день они помогают маленьким горожанам познавать мир.

Глава города Олег Бекмеметьев, обращаясь к сотрудникам дошкольных учреждений, отметил:

— Современное дошкольное образование шагнуло очень далеко в своём развитии. За эти 100 лет, а особенно в последние годы, произошёл настоящий прорыв. От простых программ вы перешли к вариативным, применяете новейшие инновационные технологии. Очень хочу, чтобы дальнейшее развитие дошкольного образования двигалось такими же темпами. Я думаю, что это возможно благодаря вам.

13 декабря в Реестр «Достояние дошкольного образования города Ижевска» были торжественно внесены имена 37 сотрудников детских садов, ветеранов и тех, кто стоял у истоков создания и развития современной системы дошкольного образования и воспитания.

Достойные условия

Детские сады Ижевска сегодня — это учреждения нового типа, где созданы действительно достойные условия для детей. А сама система дошкольного образования нацелена на разностороннее и полноценное развитие ребёнка в соответствии с федеральным стандартом дошкольного уровня образования. Образовательные программы нового поколения, которые используются в детских садах, в первую очередь направлены на формирование творческой, социально адаптированной и активной личности.

Каждый год в Ижевске создаются дополнительные места в дошкольных учреждениях, строятся новые здания детских садов. Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы Администрации Ижевска по социальной политике, отметил:

— Одним из ключевых проектов в 2019 году в Удмуртии станет ремонт объектов социальной инфраструктуры, в том числе и детских садов, чтобы создать достойные условия для развития и образования детей. По результатам аудита социальных объектов города к концу 2018 года будет сформирована дорожная карта по ремонту этих объектов.

История

Первый детский сад в Ижевске был открыт в декабре 1918 года в бывшем доме военного комиссариата на Михайловской площади. Сюда принимали детей с 5 до 7 лет, чтобы дать им приют и правильное воспитание.

К концу января 1919 года уже работали четыре детских сада в различных районах города. В первую очередь туда принимали детей работающих матерей от трёх до семи лет. Общее количество детей, посещающих детские сады в те годы, — от 40 до 70 человек. В последующие десятилетия ясли и детсады появились по всему городу.

Сегодня в Ижевске работают 188 дошкольных учреждений. В 2017—2018 учебном году детские сады Ижевска стали лауреатами, дипломантами, победителями 320 конкурсов российского, регионального, городского уровней.

Фото — izh.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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