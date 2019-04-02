Главная » Общество » Доставку пенсий ускорит… половодье

Доставку пенсий ускорит… половодье

1 апреля
0

График получения выплат изменился в двух районах республики

%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8 Доставку пенсий ускорит… половодье

Жители двух районов Удмуртии – Сарапульского и Балезинского – получат апрельскую пенсию значительно раньше обычного. Это касается тех пенсий, пособий и других социальных выплат, которые доставляют отделения почтовой связи. Уже известен график.

В Сарапульском районе дата доставки пенсий в отделении почтовой связи № 427980 посёлка Октябрьский переносится с 15 апреля на 5 апреля.

В Балезинском районе дата доставки пенсий в отделении почтовой связи № 427551 Балезино переносится:

  • с 11 и 12 апреля на 8 апреля;
  • с 15 и 16 апреля на 9 апреля;
  • с 17 и 18 апреля на 10 апреля.

Доставку ускорило… предстоящее половодье.

Информация о доставке пенсий за апрель представлена во всех отделениях почтовой связи республики. Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики будет производиться, как обычно.

Автор: Ольга АНОХИНА, (по информации Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике).

Фото: vkonline.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

В Ижевске определились с датами празднования Дня города
1 апреля
1
**В этом году мероприятия пройдут с 10 по 12 июня. Свои идеи жители Ижевска могут оставить на специал...
В Ижевске на один час отключат внешнюю подсветку Свято-Михайловского собора, музея им. М.Т. Калашникова и административных зданий
29 марта
**Столица Удмуртии присоединится к ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы (WWF)...
Поход за здоровьем. Как в Якшур-Бодье организованы занятия физкультурой
29 марта
**На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в Якшур-Бодьинском районе. Главной темо...
Выхожу во двор с… вилами. Только так мне удаётся отогнать бездомных собак
29 марта
Обращается к вам жительница посёлка Старки. Рядом с моим домом – общественная мусорка. Не раз там ока...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо