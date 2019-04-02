Жители двух районов Удмуртии – Сарапульского и Балезинского – получат апрельскую пенсию значительно раньше обычного. Это касается тех пенсий, пособий и других социальных выплат, которые доставляют отделения почтовой связи. Уже известен график.
В Сарапульском районе дата доставки пенсий в отделении почтовой связи № 427980 посёлка Октябрьский переносится с 15 апреля на 5 апреля.
В Балезинском районе дата доставки пенсий в отделении почтовой связи № 427551 Балезино переносится:
- с 11 и 12 апреля на 8 апреля;
- с 15 и 16 апреля на 9 апреля;
- с 17 и 18 апреля на 10 апреля.
Доставку ускорило… предстоящее половодье.
Информация о доставке пенсий за апрель представлена во всех отделениях почтовой связи республики. Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики будет производиться, как обычно.
Автор: Ольга АНОХИНА, (по информации Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике).
Фото: vkonline.ru
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