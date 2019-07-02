Занесение на Доску почёта Удмуртской Республики производится ежегодно ко дню установления государственности Удмуртии в целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внёсших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры Удмуртской Республики, укрепление правопорядка, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед Удмуртской Республикой.
С Положением о Доске почёта Удмуртской Республики можно ознакомиться на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики в разделе: [Республика]>[Награды]>[Доска почёта (нормативные документы)] http://www.udmurt.ru/region/doska/docs.php)
Документы принимаются до 10 сентября 2019 года включительно по адресу: г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25, каб. 229 (Резиденция Главы Удмуртской Республики) Контактные телефоны: (3412) 497-141, 497-133, 497-132
Факс: 497-236
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