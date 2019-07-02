Главная » Политика » Доска почета УР

Доска почета УР

1 июля
0

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики объявляет о начале приёма документов по выдвижению кандидатов для занесения на Доску почёта Удмуртской Республики.

54f724caa042db42f374049473ba3f3c Доска почета УР

Занесение на Доску почёта Удмуртской Республики производится ежегодно ко дню установления государственности Удмуртии в целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внёсших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры Удмуртской Республики, укрепление правопорядка, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед Удмуртской Республикой.

С Положением о Доске почёта Удмуртской Республики можно ознакомиться на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики в разделе: [Республика]>[Награды]>[Доска почёта (нормативные документы)] http://www.udmurt.ru/region/doska/docs.php)

Документы принимаются до 10 сентября 2019 года включительно по адресу: г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25, каб. 229 (Резиденция Главы Удмуртской Республики) Контактные телефоны: (3412) 497-141, 497-133, 497-132

Факс: 497-236

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Диалог с президентом
27 июня
Состоялась 17-я ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным ...
За внешним консерватизмом госслужбы стоит реальная помощь людям
21 июня
**Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Сергей Романов рассказывает о том, что госслужба это не толь...
Депутаты Госдумы России изменили законы с учётом жизненных ситуаций
18 июня
**Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Андрей Исаев р...
Минюст зафиксировал резкий рост числа брачных договоров
18 июня
**Статистика Минюста зафиксировала резкий рост числа брачных договоров. За 4 года число контрактов вы...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо