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Дорожный сезон в Удмуртии начнется 1 мая

15 апреля
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Премьер-министр республики подчеркнул, что руководство региона уделяет этому вопросу пристальное внимание.

%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8 Дорожный сезон в Удмуртии начнется 1 мая

Сегодня на аппаратном совещании Председатель регионального Правительства рассказал о ходе подготовки республики к началу дорожных работ. Премьер-министр подчеркнул, что руководство региона уделяет этому вопросу пристальное внимание.

«Развитие дорожной инфраструктуры входит в перечень главных национальных задач Российской Федерации, которые ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин и Правительство России. От того, насколько качественно будет проведена подготовительная работа, зависит успех дорожного сезона в целом», - рассказал Семенов.

По его словам, в этом сезоне дорожникам предстоит выполнить объём работ, существенно превосходящий показатели прошлого года.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 134,5 км дорог, включая 40 км улично-дорожной сети в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге, Камбарке и Завьяловском районе. По федеральной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» реконструируют 71 км дорог к 11 сельским населенным пунктам.

Продолжится в Удмуртии ликвидация непроезжих участков – в рамках реализации опорного плана дорожной деятельности будут отремонтированы 23 объекта или 122,8 км. Из них 4 участка протяжённостью почти 27 км выполнят с применением технологии стабилизации грунта. Ещё на 32 объектах проведут мероприятия по восстановлению проезда за счёт госконтрактов на содержание. Кроме того, вне этих программ в республике будет выполнена реконструкция 4 участков загородных трасс – Воткинск-Чёрная, (Ижевск-Ува)-Постол, Орловский-граница Кировской области и Ольхово-Перевозное. Общая протяженность реконструируемых участков в этом году составит 14,4 км.

Торги на работы по всем направлениям, за исключением непроектных мероприятий, уже состоялись, завершается процедура заключения государственных контрактов. К строительству сельских дорог и ремонтам по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчики должны приступить уже 1 мая. Не позднее 10 мая начнётся ремонт непроезжих участков в рамках опорного плана дорожной деятельности. Чуть позднее выйдут на непроектные объекты – подрядные организации, которые займутся реконструкцией этих 4 участков региональных трасс, пока не определены, проходит процедура госзакупки. 17 апреля завершится сбор заявок, а сам конкурс состоится 20 апреля. Ориентировочная дата заключения контрактов – 31 мая.

Продолжая тему строительства дорог, Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал Председателя Правительства вместе со специалистами и представителями общественных организаций дать оценку качеству ремонта дорог, выполненных в предыдущие три года.

«У нас есть некоторые участки дорог, которые были в плане ремонта 2018 года, и давайте об этом открыто говорить, сейчас мы их будем переделывать – это улицы 10 лет Октября в Ижевске, участок трассы Якшур-Бодья – Красногорское», – заявил руководитель региона.

Он потребовал не только следить за гарантийными дорогами, но и откликаться на обращения граждан о качестве дорог.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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