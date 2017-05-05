В Удмуртии началось нанесение горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения. По информации республиканского Миндортранса, всего дорожникам предстоит со 2 мая по 1 июня нанести разметку на участках дорог общей протяженностью 1650 км.
Специалисты Министерства будут выезжать с проверками качества выполнения новой разметки. Ранее на необходимость строгого контроля качества разметки обратил внимание дорожного ведомства врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Краску подрядчик закупает у проверенных производителей – в основном это белорусская краска. Но в этом году на некоторых экспериментальных участках мы опробуем также краски других производителей, которые заверяют в том, что их составы намного лучше и долговечнее. Если практика покажет, что так и есть, мы будем переходить на них» - сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.
В целях повышения безопасности дорожного движения разметка наносится на дороги республиканского значения дважды – весной и осенью до 1 октября. Накануне 1 сентября дорожники обновляют разметку на пешеходных переходах, прежде всего вблизи учебных учреждений.
Всего на указанные мероприятия в Дорожном фонде Удмуртской Республики в 2017 году предусмотрено порядка 104 млн. рублей.
Фото: zhitomir.info.
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