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Дорожный фонд Удмуртии выделит 104 миллиона на нанесение разметки

5 мая
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B2c4800653253775d7b5256a56e70bb6 Дорожный фонд Удмуртии выделит 104 миллиона на нанесение разметки

В Удмуртии началось нанесение горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения. По информации республиканского Миндортранса, всего дорожникам предстоит со 2 мая по 1 июня нанести разметку на участках дорог общей протяженностью 1650 км.

Специалисты Министерства будут выезжать с проверками качества выполнения новой разметки. Ранее на необходимость строгого контроля качества разметки обратил внимание дорожного ведомства врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Краску подрядчик закупает у проверенных производителей – в основном это белорусская краска. Но в этом году на некоторых экспериментальных участках мы опробуем также краски других производителей, которые заверяют в том, что их составы намного лучше и долговечнее. Если практика покажет, что так и есть, мы будем переходить на них» - сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

В целях повышения безопасности дорожного движения разметка наносится на дороги республиканского значения дважды – весной и осенью до 1 октября. Накануне 1 сентября дорожники обновляют разметку на пешеходных переходах, прежде всего вблизи учебных учреждений.

Всего на указанные мероприятия в Дорожном фонде Удмуртской Республики в 2017 году предусмотрено порядка 104 млн. рублей.

Фото: zhitomir.info.

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