Деловая поездка врио Главы Удмуртии Александра Бречалова по Шарканскому району проявила оптимистичный настрой с обеих сторон. Сельские главы муниципальных образований выступали не только просителями, но и демонстрировали свои, пусть небольшие, успехи.
Первая встреча в деревне Вортчино состоялась у местной школы. Она занимает командную высоту и отсюда открывается красивый сельский пейзаж. Кроме оценки пейзажа, можно заглянуть и в прозаичную школьную теплицу. Прополка там проведена хорошо, зеленеют помидоры, но огурцы неторопливо ждали тепла.
По пыльной дороге
Жителей Вортчино больше всего волновал участок дороги, который требует ремонта. Соблюдая свое правило «не обещать, а сделать», Александр Бречалов рассказал, что сейчас выявляется неэффективность распределения средств на некоторые дороги. Поэтому появляется возможность сэкономить и отремонтировать другие участки. В том числе и в «Вортчинском». «Работаем так, чтобы максимально использовать каждый рубль» – это Александр Бречалов сказал о своих коллегах из руководства республики, но было понятно, что это настоятельная рекомендация для всех. Врио Главы республики зафиксировал обращения по перевозке дошкольников, обеспечению дровами, надежной сотовой связью. Поездка в Вортчино состоялась после письма, полученного от Нины Дресвянниковой. Александр Бречалов перезвонил автору письма и вник в проблемы.
Следующим пунктом стала деревня Старые Быги. Там в июле состоялся фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг». Ознакомившись с национальным центром удмуртской культуры и туристскими возможностями в Быгах, Александр Бречалов пожалел, что не выкроил время, чтобы побывать на этом фестивале. Он назвал строения для туристов точкой роста, в которой могут быть заинтересованы инвесторы. И внутренний событийный туризм здесь может стать заметной частью экономики. Надо добавить, что хозяйства «Восход» и «Ошмес», расположенные тут, являются весьма крепкими, их возглавляет Анатолий Хохряков. Позднее на встрече в райцентре Анатолий Хохряков попросил руководство республики уделить больше внимания возможностям кредитования сельхозпредприятий.
В Старых Быгах прозвучал вопрос общереспубликанского уровня. Поддерживает ли новый руководитель появившуюся зимой идею укрупнения районов Удмуртии?
– Нет, я не сторонник процесса ради процесса. Решение должно быть подкреплено экономикой. Будем такие вопросы решать с главами муниципальных образований и гражданами. И по конкретным вопросам вашего хозяйства проведем, так сказать, инвентаризацию. Я вернусь и обсудим, что получилось, а что нет, - ответил Александр Бречалов.
Жители сказали и о необходимости строительства единого здания в Нижнем Казесе, чтобы разместить там медпункт, клуб и детсад. Прозвучало и то, что на данный момент не предусмотрено обеспечение жильем молодых специалистов в сфере культуры. Возможно, это послужит основой для принятия специальной программы по работникам культуры.
Приоритеты определены
Приоритетными в Шарканском районе на ближайшее время будут вопросы строительства дорог и очистных сооружений.
В райцентре стоит недостроенным здание районного дома культуры. Выглядит, между прочим, солидно, чего не скажешь обычно о долгостроях. Александр Бречалов назвал сумму – 200 миллионов рублей, нужную для завершения строительства. Он одобрил проект очага культуры, направленного в будущее, но подчеркнул, что в первоочередном порядке средства будут направляться пока на другие объекты незавершенного строительства (школы и детсады).
Шарканская трикотажная фабрика – еще один из адресов деловой поездки. Предприятие стабильно работает. Есть у коллектива удачные изделия, которые шьются по 40 тысяч штук за сезон. За этот успех и в честь дня рождения художнику-конструктору Ирине Кондратьевой был вручен букет цветов. Производственные помещения оставили хорошее впечатление. Александр Бречалов считает, что фабрика заслуживает выгодных кредитов от банков. Здесь намерены закупать дополнительное оборудование.
– Конкурировать в трикотаже очень сложно. Выбор большой у потребителя. Иногда по цене выбирают. Ваша фабрика, так сложилось, во многие программы не попадает. Но очень хочется быть вам полезным. Будем поддерживать. Наверное, можно договориться о снижении банковского процента за кредит, - выразил свое впечатление Александр Бречалов.
«Девушки фабричные» тоже рассказали о своих болячках. О дороговизне проведения газа и водопровода в личные дома, об отсутствии дороги и электроосвещения в новом поселке. Выяснилось, что есть прорехи в медобслуживании, нужен стоматолог. Так что и в Шаркан приедет передвижной диагностический центр, как первая помощь.
Побывал Александр Бречалов и на детской площадке на перекрестке улиц Труда и Механизаторов. Освободившуюся территорию после сноса старого двухэтажного дома местные жители, как могли, обустроили. Кроме детской площадки, сделали и волейбольную. Одним из организаторов стал председатель уличкома Константин Дитятьев. Такие инициативы Александр Бречалов поддерживает и обустройство этой площадки продолжится.
Главная встреча с руководителями местного самоуправления, предпринимателями и общественниками состоялась в здании администрации Шарканского района. Здесь же прозвучало - какие участки дорог будут первоочередными для ремонта в 2018 году. Леонид Бельтюков из организации «Дети войны» призвал к тому, чтобы сокращение медицинских учреждений наконец-то было остановлено. Вновь обсуждались проблемы лесоустройства и выделения древесины. К сожалению, сухостой виден вдоль всякой сельской дороги, а договориться о вырубке почти невозможно. Говорю «почти» потому, что по поручению Александра Бречалова необходимая документация готовится. И в течение двух недель эти документы должны быть согласованы в том числе и с федеральными органами.
Спорт и туризм
Предприниматель Дмитрий Пестов высказался за развитие спортивной отрасли. В первую очередь за укладку искусственного газона на футбольное поле и синтетической беговой дорожки. Александр Бречалов успел побывать на стадионе. Травяной газон он оценил, как хороший, а с укладкой синтетической дорожки согласился. Надо сказать, что стадион после республиканских сельских игр содержится добротно. Легко было оценить, что если бы фестиваль «Эктоника» потребовалось по техническим причинам (всякое бывает) перенести из усадьбы Тол Бабая на стадион, то это можно было бы сделать безболезненно.
Тол Бабай со Снегурочкой (Лымы Ныл) не растаяли, а приветствовали гостей среди хвойной аллеи своей усадьбы. Свидетельствую, Тол Бабай был тот же самый, что наяривал на гармошке в московском саду «Эрмитаж» 1 июля. Сейчас вместо гармони у него был посох, который не только в Новый год позволяет загадывать желания. Александр Бречалов не стал скрывать желание – добиться в республике увеличения налоговых поступлений вдвое. Усадьба обустроена весьма симпатично, вид на ближайшие просторы, открывается шикарный. И видят эту красоту 50 тысяч гостей в год. То есть далеко не каждый житель Удмуртии еще здесь побывал.
– Усадьба Тол Бабая – уникальное место, надо его развивать. То, что мы одним из приоритетов развития республики выбрали туризм – правильное решение. Для этого все есть. В целом хочется отметить, что в Шарканском районе работает сильная и очень активная команда глав муниципальных образований. Они ищут новые точки роста, новые возможности, а не живут по принципу «дайте нам денег, и мы построим город-сад». У меня позитивное впечатление от этих встреч, - подвел итог к вечеру врио Главы Удмуртской Республики.
Перед тем, как поприветствовать участников музыкально-этнического фестиваля «Эктоника», Александр Бречалов переоделся и вместе с тренером Антоном Перевозчиковым и его питомцами проехал на велосипеде по лыжным трассам, где занимаются дети из школы олимпийского резерва. Да и мастерство олимпийца Максима Вылегжанина здесь росло. Почему-то шарканцы поскромничали и не сказали, что есть решение о поддержке федеральными средствами этой школы олимпийского резерва. Так что в итоге трассы в Шаркане могут стать столь же обустроенными, как на комплексе имени Галины Кулаковой или на биатлонном комплексе имени генерала Демидова.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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