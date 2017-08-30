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Дорожная экономия

29 августа
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Более 604 млн. рублей в Ижевске направлено в 2017 году на плановый капитальный ремонт дорог, установку тросовых и барьерных ограждений. В эту сумму входят 160 млн. рублей, сэкономленных в результате торгов.

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В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске начался ремонт первого дополнительного участка дороги на деньги, сэкономленные в результате торгов.

В Ижевске, который является центром Ижевской агломерации, в 2017 году проводится ремонт 35 участков улично-дорожной сети. 4 из них отремонтируют дополнительно, из списка 2018 года, за счет средств, сэкономленных при проведении торгов. На эти средства дополнительно будут отремонтированы участки улицы Пушкинской (от ул. Ленина до пер. Широкий; от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова), переулка Широкий (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской), улицы Удмуртской (от ул. 10 лет Октября до ул. Воткинское шоссе). До 15 октября ремонт на этих участках должен быть закончен. 27 августа начались работы на первом и самом крупном из этих объектов – по улице Удмуртской. Сейчас здесь на проезжей части срезается старое покрытие, проводится благоустройство тротуара от здания ГИБДД до магазина «Малахит». Запланированы замена бордюрного камня, асфальтирование шлюзовых проездов площадью 10 тыс.кв. м, укладка асфальта на проезжей части – 44,6 тыс.кв.м, благоустройство газонов по обеим сторонам дороги (разработка грунта, завоз торфа, высеивание газонной травы), приведение в нормативное состояние люков и дождеприёмных решеток. Подрядчик по объекту - ДП «Ижевское», стоимость ремонта - 112 млн. рублей.

  • Президентский проект «Безопасные и качественные дороги» - один из важнейших для Удмуртии. И наш регион здесь заслуженно в лидерах по стране. На этой неделе начался ремонт большого участка улицы Удмуртская - это особая веха. Именно с этого участка мы начинаем работы в рамках экономии, которая появилась в результате торгов. Одна из центральных улиц города от перекрёстка с 10 лет Октября и до Воткинского шоссе будет отремонтирована вне плана, - отметил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

28 августа также стартовали работы ещё на одном участке, подлежащем ремонту в рамках экономии, - на улице Пушкинской (участок от ул. Ленина до пер. Широкий). Напомним, что Ижевск является одной из 38-и крупнейших российских агломераций, охваченных приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги», который позволяет ремонтировать дороги в конкретном городе и в радиусе ста километров от него. По программе 2017 года только в Ижевске планируется отремонтировать почти 70 км автодорог (приведённых к семиметровой ширине). Также запланированы ремонты дорожного покрытия на республиканских (66 км) и федеральных дорогах (80 км). Сумма, направленная в 2017 году на плановый капитальный ремонт дорог, установку тросовых и барьерных ограждений в Ижевске, - более 604 млн. рублей, включая 160 млн. рублей сэкономленных в результате торгов средств, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

ДЛЯ СПРАВКИ В целом по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске на 28 августа полностью завершен ремонт 27 участков улично-дорожной сети. На остальных участках ремонт асфальтового покрытия завершен, осуществляется подготовка исполнительной документации, готовность объектов – 95%. Речь идет про участки на улицах Школьная (участок от ул. Фруктовая до ул. 50 лет ВЛКСМ), Грибоедова, (участок от ул. С. Ковалевской до ул. Уржумская), 30 лет Победы (участок от ул. Кирова до ул. 50 лет ВЛКСМ), Сакко и Ванцетти (участок от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская).

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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