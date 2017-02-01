Региональный кабинет министров утвердил документацию по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орловский – граница Кировской области в Ярском районе. Реконструкция дороги позволит связать устойчивым транспортным сообщением Удмуртию и Кировскую область, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачёв, общая протяжённость этой дороги, связывающей центральные и северные районы Удмуртии с соседней Кировской областью, составляет 23 километра. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автодороги позволит увеличить транспортный поток между двумя регионами, будет способствовать развитию социально-экономических связей.
В соответствии с государственной программой УР «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» и государственной программой УР «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» планируется провести реконструкцию участка автодороги протяжённостью 5 километров.
Фото: bizneskirov.ru
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