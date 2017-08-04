3 августа, в рамках рабочего визита в Завьяловский район, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл выездное совещание с общественниками на участке дороги «Завьялово-Каменное», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Ремонт дороги осуществляется по проекту «Безопасные и качественные дороги» с использованием современных технологий и новых видов оборудования, в частности, технологии холодного ресайклинга. Специальная установка снимает и перемешивает старые слои асфальтобетона и подстилающих слоёв с добавлением специальных присадок, за счёт чего формируется новое монолитное основание дорожного полотна, с повышенным индексом упругости. Поверх него укладывается асфальт. Сейчас участок дороги протяженностью 5 км, запланированный к ремонту на 2017 год, готов почти на 80%. Аппаратный контроль качества происходит здесь с использованием установки георадара, закупленной дорожниками Удмуртии в 2017 году. Она позволяет определять вид материала асфальтового и подстилающего покрытия и его толщину, а также «видеть» подземные коммуникации. Процесс работы георадара смог наблюдать и оценить Александр Бречалов.
«Я не самый большой эксперт в дорогах, поэтому привлекаю к обсуждению и принятию всех ключевых решений в отрасли экспертов «Дорожного контроля». По итогам осмотра этого и ряда других участков общественники и дорожники пришли к единому мнению, что применение технологии ресайклинга, которое обеспечивает принципиально более долговечные основания дорог, - правильно. Продолжим анализ. И если предварительные решения и расчеты по экономичности этого метода подтвердятся, будем максимально использовать его на дорогах Удмуртии, – отметил врио Главы. – Что касается георадара, то также продолжим его использование, но не столько для контроля за финальным результатом, сколько на этапе проектирования. Перед Министерством транспорта и общественниками я уже поставил задачу выбрать пилотный участок дороги, который нам предстоит проектировать, – мы сделаем это с использованием георадара».
Александр Бречалов также рассказал о реализации в Удмуртии приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Это проект, который Владимир Владимирович Путин поддержал на Совете по стратегическому развитию. И нам важно, чтобы он не просто выполнялся, а был реализован максимально эффективно и качественно. Именно для этого мы создали движение «Дорожный контроль». Как показывает опыт, максимально активное вовлечение общественников оправдано. Сегодня общественники высказали совершенно реальные и объективные замечания и предложения, с которыми согласились представители министерства и подрядчики. Опыт общественного контроля и максимальной открытости, который нарабатывается сегодня в дорожной отрасли Удмуртии, мы будем в дальнейшем транслировать в других отраслях», - добавил временно исполняющий обязанности руководителя региона.
Дорожная тема стала ключевой во время общения Александра Бречалова с сельхозтоваропроизводителями, с жителями села Совхозный и деревни Большая Венья. Селяне акцентировали внимание на отсутствие съездов с трассы на поля. Жители – на дефицит оборудованных и освещённых пешеходных переходов.
Первые шаги для решения проблемы с безопасностью пешеходов будут сделаны в районе уже в этом году. На въезде в Завьялово и рядом с Завьяловской районной больницей уже до конца лета будут установлены и введены в строй современные светофоры вызывного действия, с «умными» кнопками, тактильным и звуковым сигналами, что актуально для людей с ограниченными возможностями.
По всем остальным сигналам от граждан Александр Бречалов дал задание главе района – предметно разобраться, составить перечень потенциально опасных мест – и план по их устранению. «Я поручил моему советнику Алексею Серебренникову взять обращения граждан Завьяловского района под особый контроль. Особенно вопросы дорожного движения, безопасности детей. Тот формат, как работа по таким обращением велась до этого, - никуда не годится. Для решения многих из озвученных сегодня вопросов точно не требуется больших вложений. Некоторые из проблем берёмся решить уже в этом году», - прокомментировал врио Главы Удмуртии.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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