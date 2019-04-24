Главная » Экономика » Дороги с гарантией качества

Дороги с гарантией качества

24 апреля
0

Строительство и ремонт дорог в республике начнётся уже 1 мая

%d1%81 %d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0 %d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0 %d0%a3%d0%a0 %d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8 Дороги с гарантией качества

Снег стаял, обнажив очевидную проблему: часть дорог в Удмуртии требует ремонта, а часть – восстановления после неудачного ремонта в прошлом году. На аппаратном совещании с представителями всех районов Удмуртии, а также с главами республиканских министерств и ведомств, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что в этом году дорожный вопрос остаётся в центре внимания правительства, а от подрядчиков-строителей ждут не формального исполнения работы «для галочки», а действительно высокого качества.

Больше, чем в прошлом году

О ходе подготовки республики к началу дорожных работ рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов. Он подчеркнул, что руководство региона уделяет этому вопросу пристальное внимание: «Развитие дорожной инфраструктуры входит в перечень главных национальных задач Российской Федерации, которые ставят перед нами Президент Владимир Владимирович Путин и Правительство России. От того, насколько качественно будет проведена подготовительная работа, зависит успех дорожного сезона в целом».

Как рассказал глава кабинета министров, в этом сезоне дорожникам предстоит выполнить объём работ, существенно превосходящий показатели прошлого года.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 134,5 км дорог, включая 40 км улично-дорожной сети в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге, Камбарке и Завьяловском районе.
По федеральной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» реконструируют 71 км дорог к 11 сельским населённым пунктам.

Там, где не было дорог

В Удмуртии продолжают решать проблемы 62 непроезжих дорог, по которым весной и осенью нельзя было пробраться ни на одной колёсной технике (как правило, эти «дороги» связывают небольшие населённые пункты). С учётом всей предыдущей работы в этом направлении был создан опорный план дорожной деятельности, согласно которому будут отремонтированы 23 дорожных объекта – их общая протяжённость составляет 122,8 км. Из них 4 участка протяжённостью почти 27 км будут отремонтированы с применением технологии стабилизации грунта. Ещё на 32 объектах будут проведены мероприятия по восстановлению проезда за счёт госконтрактов на содержание. Кроме того, вне этих программ в республике будет выполнена реконструкция 4 участков загородных трасс: Воткинск – Чёрная, Ижевск – Ува – Постол, Орловский – граница Кировской области и Ольхово – Перевозное. Общая протяжённость реконструируемых участков в этом году составит 14,4 км.

Торги на работы по всем направлениям, за исключением непроектных мероприятий, уже состоялись, завершается процедура заключения государственных контрактов. Работы по ремонту дорог должны быть проведены в соответствии с установленными сроками и качественно, чтобы не пришлось переделывать уже в ближайшее время, – это подчеркнули и Ярослав Семёнов, и Александр Бречалов.

Строго по графику

Чтобы не выбиться из графика, работа всех участников процесса должна быть скоординирована. В преддверии сезона заказчиками проведена работа с сетевыми организациями для увязки дорожных ремонтов с коммунальными. По каждому объекту разработан подробный план всех контрольных мероприятий, включая количество проб и промеров.

Уже на этой неделе начались обучающие мероприятия для всех участников процесса. В частности, 17 апреля состоялось занятие для кураторов от заказчика и общественников по вопросу приёмки объектов и выдачи предписаний. А 22 апреля руководители дорожных предприятий будут публично, в присутствии СМИ и общественности, защищать планы производства работ по всем проектам и программам. Такая открытость, по мнению Ярослава Семёнова, позволит повысить качество подготовки этого важного документа. Он напомнил, что государственный контракт предусматривает штрафы не только за срыв сроков сдачи объекта, но и за выход из графика производства работ даже на один день.

Финальным этапом подготовки к сезону станет осмотр асфальтобетонных заводов и дорожной техники. Он состоится 26 апреля в присутствии специалистов регионального Миндортранса и членов общественных организаций.

К строительству сельских дорог и ремонтам по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчики должны приступить уже 1 мая. Не позднее 10 мая начнётся ремонт непроезжих участков в рамках опорного плана дорожной деятельности.

Комментируя тему строительства дорог, Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал Председателя Правительства вместе со специалистами и представителями общественных организаций дать оценку качеству ремонта дорог, выполненных в предыдущие три года.

– У нас есть некоторые участки дорог, которые были в плане ремонта 2018 года, и, давайте об этом открыто говорить, сейчас мы их будем переделывать – это улица 10 лет Октября в Ижевске, участок трассы Якшур-Бодья – Красногорское, – заявил руководитель региона.

Александр Бречалов потребовал не только следить за гарантийными дорогами, но и откликаться на обращения граждан о качестве дорог. В качестве примера Александр Бречалов привёл рейтинги разбитых дорог ОНФ. Также глава региона сообщил, что ежедневно получает в личных сообщениях в соцсетях фотографии некачественно отремонтированных дорог и дорог, не ремонтировавшихся много лет: все эти обращения и фото он анализирует и переадресует профессионалам.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

В мае «разморозится» индексация
24 апреля
Май порадует не только первой зеленью: у 37 тысяч пенсионеров Удмуртии «разморозится» индексация....
Неподъёмный подъёмник
24 апреля
В Удмуртии разработали механизм финансовой поддержки собственников жилья при замене лифтов...
Отдых «на асфальте»
23 апреля
**Власти Ижевска планируют потратить на организацию летнего отдыха городской детворы 70,9 миллиона ру...
Назначения. Двигаться в одном направлении
23 апреля
**От нового главного федерального инспектора по Удмуртии Сергея Панова ждут помощи в решении поставле...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо