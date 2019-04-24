Снег стаял, обнажив очевидную проблему: часть дорог в Удмуртии требует ремонта, а часть – восстановления после неудачного ремонта в прошлом году. На аппаратном совещании с представителями всех районов Удмуртии, а также с главами республиканских министерств и ведомств, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что в этом году дорожный вопрос остаётся в центре внимания правительства, а от подрядчиков-строителей ждут не формального исполнения работы «для галочки», а действительно высокого качества.
Больше, чем в прошлом году
О ходе подготовки республики к началу дорожных работ рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов. Он подчеркнул, что руководство региона уделяет этому вопросу пристальное внимание: «Развитие дорожной инфраструктуры входит в перечень главных национальных задач Российской Федерации, которые ставят перед нами Президент Владимир Владимирович Путин и Правительство России. От того, насколько качественно будет проведена подготовительная работа, зависит успех дорожного сезона в целом».
Как рассказал глава кабинета министров, в этом сезоне дорожникам предстоит выполнить объём работ, существенно превосходящий показатели прошлого года.
Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 134,5 км дорог, включая 40 км улично-дорожной сети в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге, Камбарке и Завьяловском районе.
По федеральной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» реконструируют 71 км дорог к 11 сельским населённым пунктам.
Там, где не было дорог
В Удмуртии продолжают решать проблемы 62 непроезжих дорог, по которым весной и осенью нельзя было пробраться ни на одной колёсной технике (как правило, эти «дороги» связывают небольшие населённые пункты). С учётом всей предыдущей работы в этом направлении был создан опорный план дорожной деятельности, согласно которому будут отремонтированы 23 дорожных объекта – их общая протяжённость составляет 122,8 км. Из них 4 участка протяжённостью почти 27 км будут отремонтированы с применением технологии стабилизации грунта. Ещё на 32 объектах будут проведены мероприятия по восстановлению проезда за счёт госконтрактов на содержание. Кроме того, вне этих программ в республике будет выполнена реконструкция 4 участков загородных трасс: Воткинск – Чёрная, Ижевск – Ува – Постол, Орловский – граница Кировской области и Ольхово – Перевозное. Общая протяжённость реконструируемых участков в этом году составит 14,4 км.
Торги на работы по всем направлениям, за исключением непроектных мероприятий, уже состоялись, завершается процедура заключения государственных контрактов. Работы по ремонту дорог должны быть проведены в соответствии с установленными сроками и качественно, чтобы не пришлось переделывать уже в ближайшее время, – это подчеркнули и Ярослав Семёнов, и Александр Бречалов.
Строго по графику
Чтобы не выбиться из графика, работа всех участников процесса должна быть скоординирована. В преддверии сезона заказчиками проведена работа с сетевыми организациями для увязки дорожных ремонтов с коммунальными. По каждому объекту разработан подробный план всех контрольных мероприятий, включая количество проб и промеров.
Уже на этой неделе начались обучающие мероприятия для всех участников процесса. В частности, 17 апреля состоялось занятие для кураторов от заказчика и общественников по вопросу приёмки объектов и выдачи предписаний. А 22 апреля руководители дорожных предприятий будут публично, в присутствии СМИ и общественности, защищать планы производства работ по всем проектам и программам. Такая открытость, по мнению Ярослава Семёнова, позволит повысить качество подготовки этого важного документа. Он напомнил, что государственный контракт предусматривает штрафы не только за срыв сроков сдачи объекта, но и за выход из графика производства работ даже на один день.
Финальным этапом подготовки к сезону станет осмотр асфальтобетонных заводов и дорожной техники. Он состоится 26 апреля в присутствии специалистов регионального Миндортранса и членов общественных организаций.
К строительству сельских дорог и ремонтам по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчики должны приступить уже 1 мая. Не позднее 10 мая начнётся ремонт непроезжих участков в рамках опорного плана дорожной деятельности.
Комментируя тему строительства дорог, Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал Председателя Правительства вместе со специалистами и представителями общественных организаций дать оценку качеству ремонта дорог, выполненных в предыдущие три года.
– У нас есть некоторые участки дорог, которые были в плане ремонта 2018 года, и, давайте об этом открыто говорить, сейчас мы их будем переделывать – это улица 10 лет Октября в Ижевске, участок трассы Якшур-Бодья – Красногорское, – заявил руководитель региона.
Александр Бречалов потребовал не только следить за гарантийными дорогами, но и откликаться на обращения граждан о качестве дорог. В качестве примера Александр Бречалов привёл рейтинги разбитых дорог ОНФ. Также глава региона сообщил, что ежедневно получает в личных сообщениях в соцсетях фотографии некачественно отремонтированных дорог и дорог, не ремонтировавшихся много лет: все эти обращения и фото он анализирует и переадресует профессионалам.
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