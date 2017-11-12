В феврале в России заработал новый интернет-ресурс, который должен помочь решить одну из вечных русских проблем – плохие дороги. Это часть масштабного проекта Общероссийского народного фронта, получившая название «Карта убитых дорог».
Теперь любой желающий может зайти на портал dorogi-onf.ru и оставить жалобу на плачевное состояние трассы. Для наглядности можно добавить даже фотографию. Фронтовики обещают, что к концу года будут составлены списки дорог, которые нужно ремонтировать срочно. Они будут направлены в местные администрации.
Свой «народный» список дорог, которые нуждаются в срочном ремонте, составили и в Удмуртии. Расчет на то, что успешное выполнение проекта «Безопасные и качественные дороги» позволит увеличить объем федерального финансирования, на которое Удмуртия может рассчитывать при реализации проекта в 2018 году.
Онлайн-голосование проходило на сайте регионального Минтраса с 27 сентября по 15 октября. Каждый житель республики мог проголосовать за три объекта – это дороги Ижевска или республиканские трассы в пределах 100 км от города. Всего участие в голосовании приняли более 3 тысяч человек. По их предпочтениям был составлен топ-35 участков дорог Ижевска и топ-15 участков дорог регионального и межмуниципального значения.
В Минтрансе сразу предупредили, что прежде чем лидеры «народного» голосования попадут в дополнительный титул на следующий год, каждый участок обследует специально созданная комиссия, в которую войдут представители общественных организаций. На прошлой неделе в Ижевске состоялся первый такой инспекционный объезд. Участие в нем принял корреспондент газеты «Удмуртская правда».
Экспертная комиссия, в которую вошли представители регионального Минтранса, администрации Ижевска, Общероссийского народного фронта и общественных организаций «Автомобильная Удмуртия» и «Автомобилисты Удмуртии», проинспектировала проезд Колоскова, улицы Буммашевскую, Архитектора Берша, Цветочную, Вадима Сивкова, Ялтинскую. Все эти дороги стали лидерами «народного» голосования. Члены комиссии оценили текущее состояние дорожного полотна визуально и с помощью аппаратуры дорожной лаборатории. Затем по результатам этих измерений на каждый объект составят дефектную ведомость. Но состояние дороги – это лишь один из элементов комплексной оценки дороги, говорят члены комиссии.
– У каждого из объектов, которые мы посетили, своя история и свои проблемы, - прокомментировал итоги объезда председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев. – Например, улица Вадима Сивкова не является магистральной, но она заняла первое место на карте убитых дорог ОНФ и, как мы сегодня убедились, действительно, нуждается в ремонте. Да и водители ездят не только по центральным улицам. Поэтому рано или поздно мы придем к тому, что будем ремонтировать не только большие дороги типа Удмуртской, Пушкинской, но и межквартальные улицы. Так почему бы не начать с улицы Сивкова?
Улицы Буммашевская и Цветочная также нуждаются в срочном ремонте. Это видно даже невооруженным глазом. Но если Буммашевскую члены комиссии решили рекомендовать для включения в ремонтный список на следующий год, то с Цветочной не все так однозначно. Этот микрорайон в настоящее время активно застраивается. По дороге ходят большегрузы, которые разбивают и без того плохое дорожное полотно. Поэтому было бы правильнее отремонтировать ее капитально после завершения активного строительства. А пока провести здесь поддерживающий ремонт «дорожными картами».
Улица Архитектора Берша, которая стала лидером «народного» рейтинга, скорее всего, также не попадет в ремонтный список следующего года. Но совсем не потому, что ее состояние удовлетворительное. Напротив, этой дороге нужен не просто ремонт, а реконструкция. Такие капиталоемкие работы предусмотрены проектом «Безопасные и качественные дороги» только с 2019 года.
– Большая колейность на этом участке говорит о недостаточной прочности основания дороги. Поэтому заменой асфальтового покрытия ситуацию не исправить. Здесь нужны капитальные работы, - резюмировал начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска Артем Богданов.
А вот улицу Ялтинскую в микрорайоне Костина мельница ОНФ настоятельно рекомендовал включить в дополнительный список на ремонт.
– Это единственная транспортная магистраль, соединяющая этот микрорайон с центром города. Не стоит забывать, что в ближайшее время социальная и дорожная инфраструктура района получит дополнительную нагрузку за счет сдачи домов, построенных на участках для многодетных семей в микрорайоне Люлли. Здесь нужна дорога, которая выдержала бы в том числе серьезный трафик - пассажирские и школьные автобусы, строительную технику, - отметил глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Андрей Цаплин.
Кроме того, общественники предложили Минтрансу опробовать на этом участке новую технологию холодного ресайклинга, которая позволяет усилить несущую способность и срок службы дороги, а также снизить стоимость ремонтных работ.
– Дорога имеет искажение в продольном и поперечном профиле, много трещин. И в рамках обычного фрезерования радикально исправить ситуацию не удастся. Через год трещины, которые идут через основание, выйдут на поверхность, и дорога начнет разрушаться. Технология ресайклинга, которая позволяет использовать для создания монолитного дорожного основания старые слои асфальта, скрепленные специальными химическими присадками, способна стать для этой дороги хорошим решением. Здесь нет бордюров, подземных коммуникаций и люков, обычно препятствующих применению этой технологии в городских условиях. Не исключено, что именно Ялтинская может стать первой городской дорогой, где будет применен ресайклинг, - согласился и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов.
Что касается проезда Колоскового, то на этой улице нет большого трафика, нет школ, детсадов, больниц. Но эта дорога набрала много голосов и объективно нуждается в ремонте. Тем не менее в титул на капремонт она, скорее всего, не попадет. Ее подлатают за счет средств, выделяемых на содержание и текущий ремонт.
В течение ближайшей недели общественники и дорожники проведут рабочее совещание, где определят согласованный перечень «народных» дорог, подлежащих ремонту по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Его добавят к базовому списку, опубликованному на сайте регионального дорожного ведомства. Итоговый перечень вынесут на общественные слушания, которые состоятся в конце ноября. Утвержденный финальный список в начале декабря будет направлен на защиту в «Росавтодор».
Между тем
С 2018 года в Ижевске изменится подход к содержанию улично-дорожной сети. Если раньше на аукцион выставлялся один лот, в который входило обслуживание всей улично-дорожной сети города, то сейчас будет шесть лотов на содержание дорог: по одному на каждый район Ижевска и один на территорию центрального квадрата города.
– Мы ушли от масштабности, - подчеркнул начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска Артем Богданов. - Новый подход позволит участвовать в аукционе не только крупным обслуживающим предприятиям, но и малому и среднему бизнесу. Мы рассчитываем на серьезную конкуренцию, которая позволит добиться главной цели - сделать ижевские дороги чистыми и безопасными в любое время года.
Контракты с подрядчиками будут заключаться на три года, что позволит компаниям лучше планировать свою работу и развиваться, закупать технику. А муниципальная власть основной упор в работе с подрядчиками делает на качество обслуживания городской улично-дорожной сети, в которую входит содержание и автомобильных дорог, и тротуаров, и остановок общественного транспорта.
Кроме того, в следующем году в Ижевске проведут инвентаризацию всех магистральных дорог, прилегающих к ним пешеходных дорожек и газонов. Это позволит определить точное количество объектов, нуждающихся в ремонте.
– В дальнейшем при ремонте автомобильных дорог будем стараться сразу реставрировать и прилегающую пешеходную зону, а также обновлять газоны, - подчеркнул Артем Богданов.
Всего за последние четыре года в Ижевске отремонтировали и построили более 200 тысяч квадратных метров тротуаров. Так, в этом году новые пешеходные дорожки появились на улицах 30 лет Победы и Удмуртской. В 2018 году эта работа продолжится. В планах реконструировать еще около 50 тысяч квадратных метров пешеходных зон.
Со следующего года в ведение администрации Ижевска переходят все светофорные объекты и дорожные знаки. Сейчас это полномочия республики.
По словам Артема Богданова, на содержание всех объектов ежегодно требуется около 26 миллионов рублей. Организацию, которая будет следить за исправностью светофоров и состоянием дорожных знаков, определят после открытых торгов. Аукцион объявят в ближайшее время.
Справка «УП»
Дороги в Ижевске и в радиусе ста километров вокруг него ремонтируются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в Удмуртии по проекту обновили 144 км региональных, федеральных и местных магистралей. В соответствии с паспортом программы «Ижевская агломерация» на 2018 года республика планирует направить на ремонт дорожного полотна 1 млрд. 460 млн. рублей. Из них 50 процентов средств выделит федеральный бюджет и 50 процентов консолидированный бюджет республики. На ремонт дорог в Ижевске, а также установку светофоров, знаков и барьерных ограждений запланировано 611 млн. рублей. Однако эти суммы пока ориентировочные, точные цифры будут известны после утверждения программы.
Фото: Э.Карипов
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