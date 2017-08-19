Главная » Общество » Дороги и экономический рывок

Дороги и экономический рывок

19 августа
0

В каждом районе Удмуртии транспортная доступность – одна из главных проблем

121212 1 Дороги и экономический рывок

В каждом районе Удмуртии одна из главных проблем – дороги. При обсуждении этого вопроса на встречах с руководством республики неизбежно вставал и другой проблемный вопрос – наполнение бюджета.

Республиканский бюджет станет бюджетом развития только тогда, когда в него будут поступать как минимум 100 миллиардов. «При таком бюджете сможем и дороги ремонтировать, и школы строить», - уверен Александр Бречалов. И потому, отвечая, казалось бы, на локальный вопрос о той или иной дороге, школе, руководитель республики говорил в первую очередь об экономической политике.

Дорожная тема так или иначе звучит в каждом городе и районе. На одной из таких встреч побывал наш корреспондент.

Захар Никифоров, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Дебесского района пришел на встречу с руководством республики, чтобы спросить о наболевшем:

– Будет ли приведена в нормальное состояние дорога Дебесы – Шаркан? Эта дорога – грунтовая. Летом – пыль, а осенью вообще по ней не проедешь. Потому и инвестиции становятся невозможными: если предприниматель что-то произвел, ему надо вывезти продукцию на продажу, а как это сделать, когда дорога становится непроезжей?

Дорога, о которой идет речь, - республиканская, нетупиковая. Предприниматели Кезского и Балезинского районов тоже ею пользуются: по ней везут и строительные материалы, и молоко. Но не раз случалось: либо рейсовый автобус на такой дороге встал, либо молоковоз.

– Проведены проектно-изыскательские работы по дороге до деревни Такагурт. На уровне федерации мы эту дорогу защитили, однако, уверенности в том, что ремонт дороги будет профинансирован, к сожалению, нет. Но это не значит, что в ближайшие годы вообще не будет никакого ремонта, - ответил фермеру и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев. – Разработана дорожная карта по школьным маршрутам в грунтовом исполнении. В республике 385 километров таких дорог. На их ремонт ежегодно – с 2018 до 2022 года - будет выделяться 100 миллионов рублей. В эту программу вошли и дороги Дебесского района.

Муниципальные образования, в том числе Дебесский район, представили перечень наиболее проблемных дорог, как своих, так и межмуниципальных, и объектов инфраструктуры. Это дополнительная возможность получить средства на ремонт дорог в 2018-2019 годах.

Мы поставили перед собой цель – делать дороги лучшего качества, но за меньшие деньги. Экономию дает и перепроектирование. Так, в Можгинском районе на дорогу в 6 километров до деревни Туташево первоначально требовалось 135 миллионов рублей, но когда туда выехали специалисты, обсудили этот вопрос с предпринимателями и жителями, то пришли к выводу: не надо дорогу переделывать полностью. Достаточно сделать ямочный ремонт, на это уйдет 5 миллионов рублей. А благодаря сэкономленным средствам удастся сделать дорогу в самой деревне.

– Нам нужна новая экономика – новые предприятия, рабочие места, - отметил Александр Бречалов. - Тем предприятиям, которые и сейчас крепко стоят на ногах, нужно помочь расшириться, и мы это делаем. Перед командой республики стоит цель - удвоить объем налоговых и неналоговых средств, поступающих в бюджет. Это не означает, что мы завтра придем к предпринимателям и скажем: «Платите больше». Ни в коем случае! Увеличение налогов будет достигнуто через помощь и фермерам, и малому и крупному бизнесу.

У нас только один путь – достичь того, чтобы бюджет республики удвоился и стал бюджетом развития. И на это у нас даже не пять лет, о которых говорилось, а всего три года. Люди, занимающиеся экономикой, сейчас работают без выходных. В воскресенье подводим итоги, корректируем планы. В понедельник работаем уже по конкретным вопросам.

За четыре месяца сделано много, но еще недостаточно для того, чтобы сказать: «Да, мы построим дорогу за два года». В республике 87 участков дорог, по которым осенью и зимой невозможно проехать. Из них 7 – в Дебесском районе. Многие люди оказываются отрезанными от цивилизации.

Есть в республике районы, в которых с дорогами неплохо. Это и Алнашский район, и Увинский. В некоторых районах 70-80 процентов дорог в асфальтобетоне. Да, он потрескался, но это асфальтобетон. А Дебесский район – из тех, где с дорогами очень плохо, поэтому при планировании 2018-2019 годов Дебесскому району будет уделено особое внимание.

– Я не хочу ничего обещать. Лучше мы сначала сделаем. Приеду в Дебесский район еще раз, и посмотрим, что сделано по дорожному вопросу.

Фото: Моя-удмуртия.рф

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

В Ижевске откроют школьную аллею
19 августа
Мне сверху видно все…
19 августа
В воскресенье 20 августа под Ижевском, на территории аэродрома «Пирогово», пройдут праздничные меропр...
Бумажные препоны
19 августа
Работы по обустройству системы водоотведения на ул. Партизанской затягиваются из-за бездействия Ижевс...
На финишной прямой
19 августа
Столица Удмуртии готова к отопительному сезону на 57 процентов...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо