В каждом районе Удмуртии одна из главных проблем – дороги. При обсуждении этого вопроса на встречах с руководством республики неизбежно вставал и другой проблемный вопрос – наполнение бюджета.
Республиканский бюджет станет бюджетом развития только тогда, когда в него будут поступать как минимум 100 миллиардов. «При таком бюджете сможем и дороги ремонтировать, и школы строить», - уверен Александр Бречалов. И потому, отвечая, казалось бы, на локальный вопрос о той или иной дороге, школе, руководитель республики говорил в первую очередь об экономической политике.
Дорожная тема так или иначе звучит в каждом городе и районе. На одной из таких встреч побывал наш корреспондент.
Захар Никифоров, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Дебесского района пришел на встречу с руководством республики, чтобы спросить о наболевшем:
– Будет ли приведена в нормальное состояние дорога Дебесы – Шаркан? Эта дорога – грунтовая. Летом – пыль, а осенью вообще по ней не проедешь. Потому и инвестиции становятся невозможными: если предприниматель что-то произвел, ему надо вывезти продукцию на продажу, а как это сделать, когда дорога становится непроезжей?
Дорога, о которой идет речь, - республиканская, нетупиковая. Предприниматели Кезского и Балезинского районов тоже ею пользуются: по ней везут и строительные материалы, и молоко. Но не раз случалось: либо рейсовый автобус на такой дороге встал, либо молоковоз.
– Проведены проектно-изыскательские работы по дороге до деревни Такагурт. На уровне федерации мы эту дорогу защитили, однако, уверенности в том, что ремонт дороги будет профинансирован, к сожалению, нет. Но это не значит, что в ближайшие годы вообще не будет никакого ремонта, - ответил фермеру и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев. – Разработана дорожная карта по школьным маршрутам в грунтовом исполнении. В республике 385 километров таких дорог. На их ремонт ежегодно – с 2018 до 2022 года - будет выделяться 100 миллионов рублей. В эту программу вошли и дороги Дебесского района.
Муниципальные образования, в том числе Дебесский район, представили перечень наиболее проблемных дорог, как своих, так и межмуниципальных, и объектов инфраструктуры. Это дополнительная возможность получить средства на ремонт дорог в 2018-2019 годах.
Мы поставили перед собой цель – делать дороги лучшего качества, но за меньшие деньги. Экономию дает и перепроектирование. Так, в Можгинском районе на дорогу в 6 километров до деревни Туташево первоначально требовалось 135 миллионов рублей, но когда туда выехали специалисты, обсудили этот вопрос с предпринимателями и жителями, то пришли к выводу: не надо дорогу переделывать полностью. Достаточно сделать ямочный ремонт, на это уйдет 5 миллионов рублей. А благодаря сэкономленным средствам удастся сделать дорогу в самой деревне.
– Нам нужна новая экономика – новые предприятия, рабочие места, - отметил Александр Бречалов. - Тем предприятиям, которые и сейчас крепко стоят на ногах, нужно помочь расшириться, и мы это делаем. Перед командой республики стоит цель - удвоить объем налоговых и неналоговых средств, поступающих в бюджет. Это не означает, что мы завтра придем к предпринимателям и скажем: «Платите больше». Ни в коем случае! Увеличение налогов будет достигнуто через помощь и фермерам, и малому и крупному бизнесу.
У нас только один путь – достичь того, чтобы бюджет республики удвоился и стал бюджетом развития. И на это у нас даже не пять лет, о которых говорилось, а всего три года. Люди, занимающиеся экономикой, сейчас работают без выходных. В воскресенье подводим итоги, корректируем планы. В понедельник работаем уже по конкретным вопросам.
За четыре месяца сделано много, но еще недостаточно для того, чтобы сказать: «Да, мы построим дорогу за два года». В республике 87 участков дорог, по которым осенью и зимой невозможно проехать. Из них 7 – в Дебесском районе. Многие люди оказываются отрезанными от цивилизации.
Есть в республике районы, в которых с дорогами неплохо. Это и Алнашский район, и Увинский. В некоторых районах 70-80 процентов дорог в асфальтобетоне. Да, он потрескался, но это асфальтобетон. А Дебесский район – из тех, где с дорогами очень плохо, поэтому при планировании 2018-2019 годов Дебесскому району будет уделено особое внимание.
– Я не хочу ничего обещать. Лучше мы сначала сделаем. Приеду в Дебесский район еще раз, и посмотрим, что сделано по дорожному вопросу.
Фото: Моя-удмуртия.рф
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