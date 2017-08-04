Ответный визит

Осенью «Удмуртской правде» исполняется сто лет. Такой же юбилей будет отмечать «Ульяновская правда» и еще многие «правды» - российские издания, основанные сразу после Октябрьской революции, оставшиеся интересными и востребованными и в новое время, ищущие на пороге своего второго столетия новые формы диалога с читателями. В начале недели «Удмуртская правда» принимала ульяновских коллег, которые колесят сейчас по Приволжью с автопробегом «Дорогами правды» - проектом, который может обернуться не только долговременным сотрудничеством в области СМИ, но и развитием межрегионального туризма.
Обмен опытом и запас впечатлений
Для команды «Ульяновской правды» это уже второй маршрут: позади автопробег Пенза-Саранск-Нижний Новгород, из которого ульяновцы вернулись не только с убеждением, что журналисты во всех регионах Поволжья нуждаются в сотрудничестве и обмене опытом, но и с огромным багажом впечатлений. Тогда стало понятно: нужно ехать дальше. И в конце июля шестеро представителей печатного дома «Ульяновская правда» и департамента массовых коммуникаций загрузились в два автомобиля «УАЗ-Патриот» и отправились в дорогу.
В Удмуртии команда ульяновцев провела почти сутки. Журналисты успели прогуляться по Центральной площади и набережной, оценили Площадь Оружейников, панораму пруда, спустились к памятнику Дерябину и заводской башне, побывали у монумента «Навеки с Россией», оценили воссозданные Свято-Михайловский собор и собор Александра Невского, познакомились с редакцией «Удмуртской правды» и заключили меморандум о сотрудничестве, приняли участие в презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии и провели несколько часов в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Лудорвай». Из каждой точки журналисты выкладывали посты в социальные сети и публиковали фотографии на своем сайте: информационное пространство Ульяновска и Ульяновской области в начале недели наполнилось эмоциональными отзывами об Удмуртии, ее промышленности, истории и культуре.
Журналист становится гидом
На вопрос, интересно ли аудитории наблюдать за путешествием журналистов по соседним регионам, ответил Владимир Лучников, начальник департамента массовых коммуникаций управления информационной политики администрации губернатора Ульяновской области, проработавший 34 года в «Ульяновской правде» и прошедший там путь от корреспондента до главного редактора:
– Ульяновцы следят за нашим маршрутом с огромным вниманием, каждая публикация и каждый ролик набирают много просмотров. И это объяснимо. Многие из наших читателей бывали в городах, входящих в наш автопробег, проездом или в командировках. Они более-менее представляют, насколько близко это от Ульяновска, но у них не было возможности познакомиться с городами внимательно – не было времени на прогулки, не было увлеченного и знающего гида, который рассказал бы им о городе, его истории, достопримечательностях и знаковых местах, поделился бы местными традициями, обычаями, легендами. Сейчас, следя за нашими публикациями, они, как и мы сами, открыли для себя Ижевск – мы стали для них таким гидом.
– Что в Ижевске и окрестностях произвело на вас наиболее сильное впечатление?
– Сказать по правде, мы не предполагали, что Ижевск окажется настолько поразительным. Крупнейший в Поволжье и красивейший храм. Самый большой в Европе рукотворный водоем. Очень симпатичная городская скульптура. А о «Лудорвае» мы теперь будем рассказывать сколько хватит наших сил, потому что это действительно уникальное место – по красоте, по возможности погружения в древнюю, для большинства из нас экзотическую и неизвестную культуру. Всего несколько часов в «Лудорвае» позволяют по-новому увидеть историю России, взаимоотношение христианской и языческой культур, прочность старых традиций, которые сохраняются даже в эпоху глобализации.
И важно, что наш проект поддерживает очень важное дело – развитие российского, межрегионального туризма. В «Лудорвае» следом за нами на экскурсию пришла группа американских туристов, а туристов из Ульяновска, Йошкар-Олы или Кирова не было. И это обидно, потому что наши соотечественники тоже достойны того, чтобы пережить опыт погружения в удмуртскую традиционную культуру.
Сейчас мы все видим, как наши знакомые публикуют в соцсетях свои фотографии из Турции, Парижа, Вены или Венеции, а вот фотографий из «Лудорвая» нет. Хотя возможность проплыть в «Лудорвае» на деревянном пароме через озерцо, лежащее среди векового леса, когда вокруг пахнет летним зноем и разнотравьем, а чуть поодаль шумит чистейший ледяной родник – это не менее прекрасно, не менее врачует душу и обогащает впечатлениями, чем катание на туристической гондоле по каналам Венеции. Деревянная мельница, которой больше ста лет, трогает сердце не меньше европейских архитектурных шедевров. Так что, надеюсь, наблюдая за нашим путешествием, читатели холдинга «Ульяновская правда» зададут себе вопрос: стоит ли ехать за впечатлениями за границу, когда совсем рядом с нами есть Удмуртия, Карелия, Чувашия…
– То есть вы работаете на развитие внутреннего туризма.
– Конечно, и делаем это осознанно. Наши соотечественники отвыкли ездить по ближайшим регионам, знакомиться с достопримечательностями, которые находятся от них в нескольких часах езды. Мы хотим побороть этот скептицизм и утверждаем нашим маршрутом: удивительные вещи находятся совсем рядом! Из Ульяновска в Ижевск мы добрались за 9 часов на автомобилях, не ставя себе целью рекорды скорости (можно было и быстрее домчаться). Кроме того, есть возможность доехать из Ульяновска или Димитровграда до Ижевска на поезде без пересадки. Это значит, Ижевск и окрестности могут стать прекрасным «маршрутом выходного дня» для жителей Ульяновска и Ульяновской области. Хотя, честно сказать, я буду рекомендовать ехать сюда хотя бы на неделю, в полноценный отпуск – слишком много всего мы не успели. Нам не хватило времени осмотреть Музейно-выставочный комплекс Калашникова и музей оружейного завода, мы не попали ни в один из ижевских, не смогли побродить по зоопарку (хотя мы проезжали мимо него и успели оценить, насколько он масштабный), не доехали до многих городских памятников. Завидую тем, кто сможет все это сделать не торопясь, с чувством, толком, расстановкой, и уверен – после наших рассказов по нашим следам поедут люди.
Ответный визит
– А куда вы поведете делегацию из «Удмурткой правды», когда мы соберемся к вам с ответным визитом?
– И коллегам, и другим жителям Ижевска я скажу: запасайтесь временем, чтобы успеть увидеть наши музеи, исторические уголки и неповторимую природу.
В центре Ульяновска сохранена и восстановлена историческая фактура, в старом квартале действуют полтора десятка музеев (в том числе Музей купеческого быта, Музей пожарного дела, Музей почты). Работает воссозданная мелочная лавка. В этом квартале как будто «проваливаешься» в середину 19 века – в ту эпоху, когда семья Ульяновых жила в городе.
У нас есть уникальный Музей гражданской авиации, где под открытым небом собраны около 90 самолетов, в том числе редчайшие модели, вошедшие в историю отечественного авиастроения. Действует замечательный музей Аркадия Пластова, известнейшего художника советского периода, автора картин «Фашист пролетел», «Весна» и многих других.
В Симбирск, собирая материалы о пугачевском восстании, приезжал Пушкин – об этом вам расскажут в ульяновском литературном музее «Дом Языкова». Есть богатейший музей Ивана Гончарова, автора «Обломова», «Обыкновенной истории», «Обрыва» (и обрыв, образ которого использован в романе, действительно находится неподалеку). В Ульяновске стоит памятник знаменитейшему историографу государства Российского Николаю Карамзину, установленный еще в 1845 году. И, конечно, бесспорная ценность Ульяновской области – Волга. Ее надо видеть, чувствовать всей грудью, ощущать ее силу и красоту по картинкам не получится, а вот «живая» встреча с ней – это особый опыт. Именно у нашего города находится Куйбышевское водохранилище, и пейзажи там невероятные – мощная, бескрайняя вода уходит за горизонт. Это одно из самых широких мест Волги – 11 километров. В городе же мост через Волгу, в не самом широком ее месте, тянется 2,2 км.
Для любителей экотуризма и агротуризма работает центр «Русский берег», где можно кататься верхом, купаться в Волге, общаться с животными. Национальным парком в 2017 году стали Сенгилеевские горы – территория с уникальным ландшафтом (неофициально ее называют «маленькой Швейцарией»), где обитают многие краснокнижные животные. А еще есть замечательная «Страна Ундория» - палеонтологический маршрут, природный курорт, санаторий с минеральной водой. В Ундорах до сих пор находят скелеты мамонтов, и у туристов есть возможность принять участие в раскопках. В селе Арское находится церковь 17 века и святой родник Ксении Петербуржской – туда съезжаются паломники со всей страны…
P.S. Из Ижевска участники автопробега отправились в Киров, затем их ждут Йошкар-Ола и новые оперативные заметки о том, как многообразно и интересно Поволжье.
На встрече с сотрудниками «Удмуртской правды» и Агентства печати и массовых коммуникаций ульяновцы обсудили вопросы развития региональных СМИ и оговорили возможность совместных редакционных проектов. Встреча закончилась подписанием меморандума о сотрудничестве. Ульяновцы обещали осенью приехать на празднование 100-летия «Удмуртской правды» и пригласили ижевских журналистов на свой юбилей.
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