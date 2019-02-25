Старт эстафете был дан 15 января во Владивостоке. Здесь участникам эстафеты передали капсулу с землёй с Хасанских сопок, где в 1938 году проходили вооружённые столкновения между СССР и Японской императорской армией. Она проследует по всем городам воинской славы и городам—героям до стен Брестской крепости, собирая по российским городам щепоти земли из городов—участников. Помимо Владивостока, это Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Нижний Новгород, Ростов—на—Дону, Пятигорск, Севастополь, Санкт—Петербург, Москва и Брест.
В Ижевск участники эстафеты прибыли 14 февраля из Екатеринбурга. В тот же день у городской набережной рядом с памятником основателю города Андрею Дерябину прошла торжественная церемония сбора частиц земли с места основания города трудовой славы — Ижевска.
15 февраля в сквере Победы сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области передали капсулу Следственному управлению СК России по Удмуртской Республике, чтобы в зале заседаний Государственного Совета в ходе торжественного мероприятия заложить в неё частицы ижевской земли.
Открывая его, Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов подчеркнул, что эстафета «Дорога памяти» позволяет ещё раз вспомнить о подвигах наших предков и передать молодому поколению гордость за героев Отечества, любовь к Родине и готовность в любой момент встать на её защиту. Он добавил, что города трудовой славы, и в том числе Ижевск, внесли неоценимый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.
— Ижевск как раз и был той кузницей, из которой выходило вооружение для наших войск. Именно в годы войны наша республика, наш город совершил и чудеса трудового героизма, снабжая нашу армию… Не только поля сражений обеспечили победу, но и те героические города, где победу ковали вместе с фронтовиками. И в том числе город Ижевск. Акция «Дорога памяти» позволяет ещё раз сказать о самом главном — о Великой Победе, о том, какой ценой досталась она нашему народу, — сказал Алексей Прасолов.
Торжественную церемонию провела председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Елена Дербилова. Она отметила, что святая обязанность общества и государства – в сохранении и приумножении исторической памяти о славных и тяжёлых событиях истории Отечества. В 2020 году исполнится 75 лет со дня Великой Победы, и в этой связи значимость мероприятий по увековечиванию героических и трагических событий тех лет, важность передачи истории страны подрастающему поколению бесконечно высока.
Обращаясь к присутствующим, руководитель учебной и воспитательной работы Следственного комитета России Герой России Сергей Петров отметил значимость проводимой по решению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина эстафеты «Дорога памяти» как символа преемственности поколений. Ижевск, являвшийся в годы войны кузницей оружия для фронта, по праву включён в маршрут эстафеты в знак признания трудовых и боевых заслуг жителей Удмуртии и их вклада в Великую Победу.
Факт
В годы Великой Отечественной войны Удмуртия отдала фронту каждого четвёртого жителя — почти 400 тысяч своих сыновей и дочерей. Из них более 145 тысяч пали смертью храбрых, около 40 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести, 110 уроженцев республики стали Героями Советского Союза, 20 — полными кавалерами ордена Славы. Только на Ижевском заводе было выпущено более 12 миллионов единиц стрелкового оружия.
Почётное право поместить кисет с землёй в капсулу, символизирующую гильзу, предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Виктору Алексеевичу Попову и Михаилу Никифоровичу Чигвинцеву, которым Сергей Петров вручил медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага» за содействие в решении возложенных на Следственный комитет России задач.
На мероприятии лучшие кадеты класса имени Андрея Касимова Кожильской средней общеобразовательной школы Антон Старков и Лидия Ившина совместно с ветераном следственного управления Юрием Явкиным и лучшим следователем следственного управления 2018 года Константином Кокориным возложили цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы Ижевска.
В ближайшее время капсула с землёй будет передана в следующий город, принимающий эстафету «Дорога Памяти», — Нижний Новгород.
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