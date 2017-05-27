Жечь траву запрещено!

Несколько раз в год, в зависимости от природного ритма, глазовская деревня Сепыч теряет связь с миром. Нет ни одной более-менее пригодной дороги, которая бы связывала ее с цивилизацией.
В паводок рядом с деревней, в которой при советской власти были и больница, и школа, и магазин, а сейчас осталось не больше двадцати бревенчатых избенок с четырьмя десятками жителей, разливается одноименная река. Мост, по которому люди добираются из соседнего Трубашура домой, вышел из строя еще на закате советской власти. Теперь это узенькие доски и пара бревен, сколоченных меж собой. Передвигаться по деревяшке можно исключительно пешком.
А если пожар?
14 апреля в приемную Александра Бречалова позвонила отчаявшаяся от безнадеги Зоя Антонова. Врио главы республики как раз публично разбирался с проблемой отрезанной от мира деревни Симониха. Пенсионерка доложила Бречалову, что Сепыч в Глазовском районе – та же Симониха.
Чуть ли не в тот же день к жалобщикам прибыли представители сельской власти и районной администрации. Пообщались с каждым жителем в каждом дворе: мол, да, дороги нет, но вы держитесь. Кто-то даже пошутил, что на время паводка всех сепычевцев спасатели могли бы поселить в палатках возле Трубашура.
Но юмора спасателей сепычевцы не оценили: «А что будет с нами, если пожар?!».
Судьба-злодейка словно услышала этот крик души: первого мая подростки сгребли сухую траву и подожгли ее. В сухую ветреную погоду огонь, усмехнувшись беспечности школяров, выел траву аж на гектаре земли. Взрослые, увидев пламя, кинулись не звонить по 01, а гасить его. Куда там – воды в деревне толком уже давно нет. Давления в шлангах от чахлой водонапорной башни никакого.
– Мы прибежали к соседям, почуяв запах дыма. Это мой папа звонил пожарным, которые ехали полтора часа, - рассказывает Ирина Волкова. В Сепыче у нее живут родители.
– У меня до сих пор руки трясутся, - обходя пожарище, говорит Ирина. - Пламя с меня ростом! Забивать пытаемся, а огонь не слушается. Пожарных вызываем, понимая, что дороги-то нет. Слава богу, пусошурские быстро приехали, стали тушить. За ними пришла цистерна из Верх.-Парзей. Поклон низкий этим пожарным за то, что помогли деревню отстоять.
– Вы бы видели, с какой скоростью огонь шел, - девушка показывает на остов сгоревшего хлева. – Когда сарай загорелся, я вообще думала, что на всю деревню пламя перекинется!
– Я был в Глазове в то утро, - рассказывает Александр Антонов. – Хотел с внуками на демонстрацию пойти, и вдруг звонок: приезжай, у тебя дом горит, может, успеешь что-нибудь вытащить.
– Вообще-то, прокуратуру сюда надо, а не газетчиков, - посмотрев на меня, добавил мужчина. - Мыслимое ли дело – в такую погоду мусор жечь!
Жечь траву запрещено!
– По правилам противопожарного режима жечь сухую траву, мусор в пожароопасный период запрещено, - говорит начальник отдела надзорной деятельности по городу Глазову Константин Калашников. - Нельзя разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений. Гражданин, по чьей вине произошел пожар, получит штраф.
– Константин Николаевич, по словам жителей Сепыча, на пожаре было пять машин. Две из деревень прибыли, а городские расчеты как добрались? Местные говорят, что городских пожарных ждали полтора часа.
– Неправда. Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 8.58. Машина из ПСЧ-17 прибыла в 9.37. У нас все передвижения пожарных автомобилей отслеживаются системой ГЛОНАСС. Надо учесть, что у человека в экстремальной ситуации счет времени теряется, одна минута ощущается за две. Никаких полутора часов, я лично на том пожаре был. Нам пришлось ехать через Пусошур. Эта проблема уже давно нас беспокоит. Если бы была дорога через Трубашур, а это четыре километра, мы бы добрались за считанные минуты.
– Неужели проблема доступа для спецтранспорта не решается?
– Без конца пишем письма в районную администрацию – никакого движения.
Сепыч? Не слышали!
– Вот, вся наша переписка с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, - кладет передо мной солидную кипу бумаг Сергей Лапин, заместитель главы администрации Глазовского района. - Без конца просим у республики денег на автомобильный мост через Сепыч. Еще в августе 2014 года на собрании жителей тогдашний министр транспорта республики Виктор Вахромеев твердо заверил граждан, что строительство моста начнется в 2016 году. Под протокол говорил: осталось потерпеть две весны.
Стоимость моста с проектом – 19,8 миллиона рублей. Один километр гравийной дороги - а от остатков дороги от Трубашура до Сепыча надо еще как минимум три километра проложить - стоит 12 миллионов. Эти расчеты значатся в многочисленных ответах Миндортранса республики районной администрации, которая буквально бомбит министерство просьбами разобраться с проблемой деревни.
Виктора Вахромеева уже нет на посту министра. Спросить за его обещания не с кого. Тем не менее звоню в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
– Нет, о вашем Сепыче мы ничего не слышали, - отвечают в отделе подготовки проектно-сметной документации.
– Ни о каком ремонте дороги возле Сепыча мы не знаем, - говорят в отделе ремонта и содержания автомобильных дорог.
Одна за всех
По словам замглавы администрации района Сергея Лапина, проектанты из Министерства дорожного хозяйства и транспорта приезжали в Сепыч - он их лично туда возил.
Выходит, в министерстве то ли лукавят, то ли просто отфуболиваются от надоевших вопросов о глазовской Симонихе. А крайней во всем остается Надежда Сабрекова, глава муниципального образования «Октябрьское», которая несет персональную ответственность за дороги между поселениями в своем муниципальном образовании.
В августе 2016 года в Октябрьском была встреча жителей с главой республики. Инна Дементьева, в то время глава «Октябрьского», поднимала вопрос о бедствиях жителей самого отдаленного населенного пункта – Сепыча. Тогда прозвучали обещания, что разработка проекта по ремонту моста и дороги начнется в 2016 году.
Теперь за эти слова тоже не спросишь. Так что Надежда Сабрекова отдувается одна за всех. Пишет письма в ответ на предписания контролирующих и надзорных организаций. Оправдывается, что не может заплатить штраф по приговору суда, присужденный еще в 2014 году. Это 50 тысяч рублей! Притом что весь бюджет муниципального образования на ремонт и содержание дорог на целый год - 600 тысяч рублей. И основная часть этих денег тратится на расчистку дорог в зимний период.
– Сколько снега нынче выпало, а аренда одного трактора до полутора тысяч рублей в час, - говорит глава «Октябрьского».
Ситуацию мог бы спасти Николай Плетнев, директор ООО «Октябрьский». У этого хозяйства за рекой Сепыч более тысячи гектаров земли, которую надо возделывать. Каждый год совхоз возводит земляную дамбу для своей техники. Эта переправа и спасает жителей.
– И мост Николай Николаевич готов отремонтировать, - говорит Надежда Михайловна. – Это в его интересах. Но с оговоркой: чтобы не платить за проект, а просто – взять и сделать. Но я не могу на это пойти: если потом, не дай бог, что-то случится, кого опять же привлекут?
Надежда есть
О проблемах жителей Сепыча на днях я рассказала депутату Госсовета республики Ольге Черкасовой. По ее словам, она об этом слышит впервые. Однако депутат заверила, что, получив письменное обращение жителей, обязательно поможет распутать клубок сепычевских проблем. Так что, судя по всему, надежда на помощь есть. Еще одна. Последняя?
Елена ТРЕФИЛОВА
Фото: Александр ЕШМЕМЕТЬЕВ
----------Справка «УП»
Деревня Сепыч входит в состав муниципального образования «Октябрьское» Глазовского района. По данным официального сайта района, здесь проживает 40 жителей. Всего в этом муниципальном образовании 2120 жителей. Деревня расположена в 18 км юго-восточнее административного центра района города Глазова на реке Сепыч (приток Чепцы).
История деревни восходит к 1688 году, когда три семьи переселились в починок Сепыч. К началу XIX века в деревне проживало уже 22 семьи. В 1930-е годы в Сепыче насчитывалось почти 100 дворов, был сельсовет, школа, клуб, магазин, родильный дом.
Деревня находится в 3 км от дороги Глазов – Красногорское. К деревне ведет асфальтовая дорога до деревни Трубашур, затем - грунтовая по мосту через реку Сепыч. С 2008 года по мосту невозможен проезд автотранспорта.
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