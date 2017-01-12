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Доноры в Удмуртии сдали в декабре более 400 литров крови

11 января
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В январе текущего года выездная бригада Республиканской станции переливания крови проведет пять дней донора.

1460097676 6d2ee32ff6a29d6512085da030de1bb8 Доноры в Удмуртии сдали в декабре более 400 литров крови

В декабре прошлого года выездная бригада Республиканской станции переливания крови провела 12 дней донора. Всего за месяц 900 доноров сдали 420 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава УР.

Мобильная гематологическая станция выезжала в города Глазов, Сарапул, Воткинск, поселки Кез, Игра, село Малая Пурга. Кроме того, донорами стали работники ОАО «ИЭМЗ «Купол».

В январе текущего года выездная бригада РСПК проведет пять дней донора.

12.01 - г. Сарапул, Инфекционное отделение БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» (ул. Первая дачная,13) с 9 до 12 часов

18.01 - с. Шаркан, БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР», (ул. Советская, 68) с 7 до 11 часов

25.01 - с. Селты, БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР», (ул. Комсомольская, 37) с 7 до 11 часов

26.01 - г. Воткинск, БУЗ УР «Вотскинская РБ МЗ УР», (ул, 1-е мая, 93) с 9 до 12 часов

31.01.2017 - с. Грахово, «Граховская РБ МЗ УР», (ул. Ачинцева, 20) с 7 до 11 часов.

Фото: fn24.press

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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