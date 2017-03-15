11 марта в деревне Адам Глазовского района выбрали Донды батыра. Семь силачей - жителей Глазовского района - боролись за право носить это легендарное имя в течение года.
Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Культурно-туристический парк «ДондыДор», ставшего победителем Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика: партнерская сеть». Одной из задач проекта является популяризация среди населения легенд об удмуртских батырах эпохи средневековья.
– Добиться звания легендарного героя было совсем непросто, рассказал Евгений Баженов, руководитель «Центра культуры и туризма Глазовского района». – Требовалось защитить свой костюм в конкурсе «Визитка», а также продемонстрировать свое умение держаться на сцене. По легендам, Донды был умным мужчиной. И участники конкурса на втором состязании должны были показать, что не уступают в этом легендарному предку. Им задавали вопросы по истории, легендам и мифам удмуртского народа. Одним из обязательных условий конкурса было знание удмуртского языка. Третий конкурс – силовой. Мужчины сгибали стальной арматурный прут, поднимали тяжести и метали копья.
По итогам конкурса почетное звание «Донды батыр 2017 года» получил житель деревни Трубашур Иван Максимов.
Все участники конкурса получили памятные призы.
Фото: facebook.com
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