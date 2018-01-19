В этот раз фестиваль проводился на самом высоком уровне, под эгидой Российского фонда культуры (Москва), который возглавляет Никита Михалков, и межрегиональной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих» Фонда «Со-единение» (Москва).
Российский фонд культуры «командировал» в Ижевск прекрасную Школу игрового театра при московском театре «Школа современной пьесы». Российский фонд культуры позаботился и о великолепных призах для победителей конкурса. Это хорошие книги и фарфоровые статуэтки михалковского Дяди Степы (с гравировкой). Подарки получили и те, кому не удалось занять призовых мест: они увезли с собой футболки и ручки.
Фестиваль превратился в праздник, во время которого ребята с ограниченными возможностями здоровья посмотрели два спектакля своих сверстников из Москвы («Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и «Дядя Степа») и спектакль ижевского инклюзивного театра «Надежда». Дети встретились с актёром Центрального академического театра Российской армии Тимуром Еремеевым, главным редактором «Пионерской правды» Михаилом Баранниковым и другими интересными людьми.
Впервые конкурс-фестиваль «Мир един для всех» был межрегиональным: к нам приезжали гости из Пермского края и Татарстана. Организаторам пришлось договориться со школами о том, чтобы ради такого события детей отпустили с уроков.
Последний день фестиваля прошёл в селе Июльском Воткинского района. Здесь с ребятами встретился Илья Прозоров, глава района. Сельские дети – активные участники фестиваля, а ДК «Современник» в Июльском смог принять более 200 зрителей (им был показан спектакль «Дядя Степа»).
Детям с ограничениями здоровья конкурс-фестиваль придал уверенности в своих силах, способностях. Расширился круг общения. Полностью соглашаюсь с Татьяной Тенсиной, директором Национальной библиотеки УР, в том, что фестиваль вышел за свои первоначальные рамки.
‒ Организуя фестиваль, мы рассчитывали, что он поможет развить интерес детей к чтению, - сказала Татьяна Владимировна, - а достигли ещё большего. Благодаря конкурсу-фестивалю «Мир един для всех» происходит не просто социально-культурная реабилитация детей с ограничениями здоровья, но и социализация таких детей: они начинают чувствовать себя полноправными членами общества.
В тему
Лучшим кукольным спектаклем признан «Котофей Иванович», сыгранный в Глазове (библиотека для дошкольников «Растишка»). Лучшей театральной постановкой названа конкурсная работа «Солнышко и снежные человечки» (воткинский детсад № 40). Отмечены и другие работы детей.
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