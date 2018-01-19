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Домой вернулись с «Дядей Степой». В девятый раз в нашей республике прошёл конкурс-фестиваль «Мир един для всех»

18 января
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В конце прошлого года Национальная библиотека Удмуртской Республики стала организатором и вдохновителем конкурса-фестиваля для детей с ограничениями здоровья. Каждое такое мероприятие чем-то отличается. Если в 2016 году жюри оценивало литературные произведения детей, то в 2017 году на его суд впервые были представлены видеозаписи спектаклей кукольных театров. Такие театры действуют при многих библиотеках республики. Они подготовили спектакли по произведениям Сергея Михалкова, сказкам народов мира, удмуртским мифам и легендам.

%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8 %d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f Домой вернулись с «Дядей Степой». В девятый раз в нашей республике прошёл конкурс-фестиваль «Мир един для всех»

В этот раз фестиваль проводился на самом высоком уровне, под эгидой Российского фонда культуры (Москва), который возглавляет Никита Михалков, и межрегиональной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих» Фонда «Со-единение» (Москва).

Российский фонд культуры «командировал» в Ижевск прекрасную Школу игрового театра при московском театре «Школа современной пьесы». Российский фонд культуры позаботился и о великолепных призах для победителей конкурса. Это хорошие книги и фарфоровые статуэтки михалковского Дяди Степы (с гравировкой). Подарки получили и те, кому не удалось занять призовых мест: они увезли с собой футболки и ручки.

Фестиваль превратился в праздник, во время которого ребята с ограниченными возможностями здоровья посмотрели два спектакля своих сверстников из Москвы («Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и «Дядя Степа») и спектакль ижевского инклюзивного театра «Надежда». Дети встретились с актёром Центрального академического театра Российской армии Тимуром Еремеевым, главным редактором «Пионерской правды» Михаилом Баранниковым и другими интересными людьми.

Впервые конкурс-фестиваль «Мир един для всех» был межрегиональным: к нам приезжали гости из Пермского края и Татарстана. Организаторам пришлось договориться со школами о том, чтобы ради такого события детей отпустили с уроков.

Последний день фестиваля прошёл в селе Июльском Воткинского района. Здесь с ребятами встретился Илья Прозоров, глава района. Сельские дети – активные участники фестиваля, а ДК «Современник» в Июльском смог принять более 200 зрителей (им был показан спектакль «Дядя Степа»).

Детям с ограничениями здоровья конкурс-фестиваль придал уверенности в своих силах, способностях. Расширился круг общения. Полностью соглашаюсь с Татьяной Тенсиной, директором Национальной библиотеки УР, в том, что фестиваль вышел за свои первоначальные рамки.

‒ Организуя фестиваль, мы рассчитывали, что он поможет развить интерес детей к чтению, - сказала Татьяна Владимировна, - а достигли ещё большего. Благодаря конкурсу-фестивалю «Мир един для всех» происходит не просто социально-культурная реабилитация детей с ограничениями здоровья, но и социализация таких детей: они начинают чувствовать себя полноправными членами общества.

В тему

Лучшим кукольным спектаклем признан «Котофей Иванович», сыгранный в Глазове (библиотека для дошкольников «Растишка»). Лучшей театральной постановкой названа конкурсная работа «Солнышко и снежные человечки» (воткинский детсад № 40). Отмечены и другие работы детей.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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