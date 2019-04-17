С каждым годом Ижевск преображается, становится всё более удобным и комфортным для проживания. Происходит это в том числе благодаря активному строительству жилья. Современные многоэтажки растут невероятно быстро: ещё недавно – год-полтора назад – на стройплощадке вовсю кипела работа, а сегодня здесь, гордо устремившись ввысь, стоит красавец-дом.
Среди застройщиков, создающих современный облик столицы Удмуртии, – крупные и надёжные строительные компании республики. Недавно в их ряды влилась пермская компания АО «ПЗСП». Пермяки построят в Ижевске новый жилой комплекс. К сегодняшнему дню строители уже возвели два из 16-ти этажей первого дома. Для реализации проекта ПЗСП организовал дочернюю компанию – ООО «Спецстрой «ПЗСП - Ижевск».
Надо сказать, что АО «ПЗСП» не только входит в первую тройку ведущих застройщиков Перми, но и является крупнейшим в Пермском крае производителем изделий из газобетона, производит железобетонные изделия и конструкции для жилищного и промышленного строительства. Кроме этого, ПЗСП производит растворы и бетоны различных марок, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна, стальные двери и столярные изделия. С Ижевском компанию связывает многолетний опыт сотрудничества.
– Мы поставляли наши изделия для строительства жилого комплекса «Виктория-парк» в микрорайоне № 17, – рассказал генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин ижевским журналистам во время пресс-конференции. – Получаем положительные отзывы от тех ижевчан, которые переехали в дома, построенные по нашей технологии.
На вопрос, чем будет удивлять горожан пермская компания, ведь в Удмуртии немало застройщиков и рынок жилья формируется довольно активно, Алексей Дёмкин отвечает: – Подходом к работе, скоростью, качеством строительных материалов.
Говоря о скорости строительства, Алексей Николаевич отметил, что своей работе ПЗСП руководствуется принципом «быстрое строительство наиболее эффективно» и приводит пример: 10-этажный жилой дом на 100 квартир завод возводит за 9 месяцев. Достижению таких показателей во многом способствует тот факт, что на ПЗСП внедрён полный цикл работ – от проектирования до строительства «под ключ», включая производство строительных материалов, их перевозку, монтаж, отделку и благоустройство придомовых территорий. Концентрация всего цикла строительства на одной площадке позволяет выдерживать высокий темп.
При этом предприятие постоянно стремится улучшать качество жизни в своих домах. Александр Казаков, директор ООО «Спецстрой «ПЗСП - Ижевск», говорит, что компания не экономит на материалах, используемых в строительстве: – В наших домах, по сравнению с домами многих других компаний, устанавливаются оконные конструкции и двери более высокого качества. В квартирах комфортный микроклимат за счёт того, что наружные стены выполнены из ячеистого бетона, качественное исполнение межплитных швов обеспечивает высокую энергоэффективность, благодаря свойствам строительного материала достигается качественная звукоизоляция.
Огромная команда профессионалов ПЗСП работает под девизом: «Каждый следующий дом должен быть лучше предыдущего».
– Мы постоянно совершенствуемся, развиваемся, применяем самые современные подходы к созданию комфортного жилья, – отметил Алексей Дёмкин. – На производстве мы также постоянно внедряем инновации и новые технологии. Надеемся, что ижевчане по достоинству оценят наши дома, и жизнь в них будет по-настоящему комфортной и счастливой.
Справка «УП»
Забота о городе и горожанах
ПЗСП – социально ответственное предприятие. Компания достраивала дома обманутых дольщиков, участвует в программе развития застроенных территорий и в строительстве соцобъектов.
Одно из направлений деятельности завода – забота о качестве жизни десятков тысяч пермяков, непосредственно с предприятием не связанных. Регулярно предприятие оказывает серьёзную финансовую помощь школам и детским садам Перми. Большое внимание уделяет развитию детского спорта, патриотическому воспитанию детей и молодёжи, помощи пожилым людям и ветеранам. За счёт прибыли завода в Перми построен храм Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и воскресная школа при храме.
Цифры
• Более 1500 человек трудится на АО «ПЗСП», сегодня это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций Пермского края.
• 10-этажный жилой дом на 100 квартир завод возводит за 9 месяцев.
• Около миллиона квадратных метров построила и сдала компания за последние 20 лет.
• В последние 10 лет ПЗСП постоянно возглавляет независимое пермское исследование рынка жилищного строительства – Рейтинг добросовестных застройщиков.
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