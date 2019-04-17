Отчётный интерес Внимание граждан к своим кредитным историям выросло в несколько раз...

Отечественная промышленность с японским качеством **Соглашение о сотрудничестве между ООО «ИжПромТех» и компанией NSK сыграет значительную роль в разви...

Селяне Удмуртии полностью подготовились к посевной кампании Об этом доложила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова....