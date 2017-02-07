Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии проверили условия проживания детей-сирот в Игре. В доме, который построили в 2014 году по федеральной программе обеспечения жильем детей-сирот, по мнению экспертов ОНФ, сегодня жить нельзя. Общественники обнаружили в подвале канализационные стоки, а в чердачном помещении - неправильно смонтированную вентиляционную систему.
Построили и забыли
Дети-сироты жаловались на высокую влажность, которая возникает из-за подтопления подвала грунтовыми водами. После обращений в районную администрацию уровень пола в подвальном помещении подняли за счет песчаной подушки. Но, по словам жильцов, в подвале все равно очень влажно. В этом убедились и активисты ОНФ.
– Первое, что ощущается - это тяжелый воздух с неприятным запахом. Причина этого - фактически неработающая вентиляция и сырость в подвале, где мы обнаружили слив нечистот. А еще из-за ошибок в монтаже стеклопакетов на окнах появилась плесень. Жильцы жалуются, что из-за сырости обои в некоторых местах отходят от стен, да и полы в квартирах очень холодные, - рассказал «УП» член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов.
Немало строительных и монтажных дефектов эксперты Народного фронта выявили и на чердаке. Испарения из вентиляционных труб выходят на балки кровли, из-за этого они могут быстро сгнить. В том месте, где из труб выходит пар, образовался лед. Как пояснили эксперты ОНФ, фановые трубы, через которые выходят испарения канализационной системы, должны выходить на улицу, а не на чердак, ведь здесь испарения образуют конденсат, который потом стекает в квартиры.
– С чердака до сих пор не убрали строительный мусор, - сообщила эксперт ОНФ Татьяна Дудогло. - Стропила только частично обработали. Но главная проблема новостройки - проект. Скорее всего, здесь не были должным образом проведены геологические изыскания. По сути, на местности, где близко проходят грунтовые воды, вообще не должно быть углубленного подвального помещения.
Кто должен снег убирать?
Есть претензии и к управляющей компании, обслуживающей этот дом. Она не проводит осмотры инженерных коммуникаций, не убирает вовремя снег с крыши. Так, козырек над входом в подвал продавился под тяжестью упавшего с крыши снега. Все замечания региональное отделение ОНФ направит в Госжилинспекцию Удмуртии для проведения проверки работы управляющей компании.
– Мы предложили руководству Игринского района разработать «дорожную карту» по устранению замечаний в доме для детей-сирот. Будем держать этот дом на контроле, чтобы качество жизни жильцов было достойным, - резюмировал член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.
Фото: onf.ru
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