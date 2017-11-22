Главная » Общество » «Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета

«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета

7 ноября
0
%d0%9e%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f %d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be «Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета

«Дом.ru» и «МегаФон» запускают акцию «Успеть за интернетом». Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей.

Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа - «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа.

«Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и предоставит скидку на абонентскую плату, а дополнительный интернет-трафик от «МегаФона» будет начислен сразу после подключения к акции. Предложение позволит смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, скачивать и обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры без зависания и лагов. Чтобы начать экономить, достаточно подать заявку на подключение к услугам операторов. Сделать это можно по телефону, на сайте или в офисах операторов. После проверки на соответствие условиям клиент получит SMS, что стал участником акции.

«Молодое поколение выбирает интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Быстрый и стабильный интернет нужен всегда везде – дома и в любой точке города и страны. Это поведение оказывает влияние и на старшее поколение, которое перенимает их культуру и начинает активно пользоваться интернетом. Наше предложение с «МегаФоном» ориентировано на тех, кому часто нужно быть онлайн, и позволит не только экономить, но и получать в 2 раза больше скоростного интернета», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

«Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, с которыми клиенты хотели бы проводить больше времени. Еще один шаг в эту сторону – наше предложение с «Дом.ru», в рамках которого мы даём клиентам ещё больше самого быстрого интернета», ­– комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

Подробные условия акции на сайте www.megafon.domru.ru.

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Профессия – быть на передовой
17 ноября
14 ноября во Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудник...
Оценить уровень общественной безопасности в республике можно на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртии
17 ноября
Земля и небо слились навечно
16 ноября
Самые высокие слова тут были уместны: 8 ноября в ижевском ДК железнодорожников отдали дань памяти наш...
В Удмуртии пройдет детская телефонная линия по защите прав
16 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо