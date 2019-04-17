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Дом образцового милосердия

17 апреля
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Жильцы дома в Азове зарабатывают на раздельном сборе отходов, а на вырученные средства кормят животных

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Восьмиквартирный двухэтажный жилой дом 1955 года постройки в Азове первым и единственным в Ростовской области перешёл на максимальный раздельный сбор неорганических твёрдых коммунальных отходов. Его жильцы собирают уже шесть видов вторичного сырья, а на заработанные деньги помогают бездомным животным.

Контейнеры для пластика, макулатуры, бытовой пластмассы, стекла, полиэтилена, металлических банок и флаконов установлены в подвале дома. Их покупка обошлась жильцам всего в 7 тысяч рублей, которые быстро окупятся.

За январь и февраль дом по улице Московской, 30, сдал 73 килограмма макулатуры и восемь с половиной килограммов пластика - всего на сумму 360 рублей.

– Ещё почти 700 рублей мы заработали на бытовой пластмассе - бутылках из-под шампуня, моющих средств, жидких порошков, а также на 48 килограммах металлических банок из-под напитков и 32 килограммах стекла, - рассказывает старший по дому Андрей Овчинников.

Часть вырученных от сдачи вторсырья средств жильцы перечисляют городскому обществу по защите бездомных животных «Феникс».

– Многие люди берут животных, а потом их выбрасывают. Так нельзя. Нужно помогать тем, кто их спасает. Бездомные животные - вторая по значимости проблема в Азове. Первая - вывоз и утилизация мусора, поэтому, раздельно собирая мусор и сдавая его как вторсырье, мы помогаем решать обе проблемы, - объясняют позицию жильцы дружного дома.

Собственники азовской хрущёвки - яркий пример успешной гражданской инициативы в сфере ЖКХ. Их более чем шестидесятилетний дом выглядит как элитный особняк. Придомовая территория огорожена красивым, витиеватым забором. На подъезде и по периметру здания - цифровые видеокамеры, картинка с которых отображается на планшетах жильцов. Дом имеет игровую площадку с теннисным кортом и тренажёрами. Хрущёвка стала участвовать во всех федеральных программах в сфере ЖКХ, выполнив с их помощью и капремонт, и работы по благоустройству.

Хороший пример заразителен

Елена Шкребец, руководитель Азовского общества защиты животных «Феникс»:

– Пожертвования в виде выручки от сбора мусора нам перечислили впервые. Почин вызвал интерес у друзей приюта, которые собираются сделать то же самое. Большинство животных попадают сюда истощёнными, избитыми и ещё хуже - калеками. В приюте уже более 400 животных, мы их кормим и лечим целиком на пожертвования граждан, информация о которых размещается в соцсетях. Думаю, теперь помощи будет больше.

Коэффициент с секретом

Жильцы дома номер 30 не могут добиться снижения платы за услугу по его вывозу. Раздельный сбор мусора предусматривает понижающий коэффициент, но региональный оператор по обращению с ТКО начисляет дому плату в полном размере, объясняя это тем, что в регионе предусмотрено разделение отходов только на пищевые и прочие, и понижающий коэффициент при раздельном сборе бумаги и пластика он сможет применять лишь с января 2020 года.

Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

«Российская газета – Неделя» № 73 (7831)

https://rg.ru/2019/04/03/reg-ufo/v-rostove-zhilcy-kormiat-zhivotnyh-na-sredstva-ot-razdelnogo-sbora-othodov.html

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