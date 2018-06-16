Он уточнил, что проблема шире, чем было обозначено в обращении конкретных обманутых дольщиков. И напомнил, что с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства и привлечение средств на него только через банки.
– Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан, – сказал президент. – Но если сделать резкие шаги в сторону снижения средств людей, то возникнут новые проблемы, так как не будет возможности достроить начатое. И в целом объёмы строительства снизятся.
По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, будет предложен новый механизм, который позволит не строить «пирамиды», а сохранять деньги дольщиков. Таким образом, рынок будет очищен, и задача по возведению 120 млн. кв. метров жилья в год выполнена.
Механизмы
Удмуртию проблема «обманутых дольщиков» также не обошла стороной. По словам главы Минстроя УР Ивана Ястреба, в июне прошлого года в республике была утверждена дорожная карта и разработаны планы – графики по каждому проблемному объекту, выполнение которых контролирует Минстрой РФ. В реестре пострадавших дольщиков порядка 670 человек. Расширение списка связано с тем, что в этом году изменились критерии включения объектов недвижимости в реестр проблемных.
Решают проблему «обманутых дольщиков» в республике при помощи самых разных механизмов. Для домов, которые можно достроить, реализуется процедура смены застройщика в рамках банкротства или поддержки созданных гражданами жилищно–строительных кооперативов для завершения строительства. Для домов, где достройка невозможна, а это объекты на улицах Баранова, Сабурова, Береговой, будем применять республиканский закон № 42 по проведению конкурса на определение застройщика, готового предоставить квартиры обманутым дольщикам в обмен на предоставление в аренду земельного участка на жилищное строительство.
Результаты
В прошлом году в республике удалось решить проблемы 136 дольщиков. Были достроены и введены в эксплуатацию две секции жилого дома на ул. Петрова, 47а, новоселами стали 110 семей. Ещё 26 участников долевого строительства ЖК «Зеленодолье» в деревне Каменное Завьяловского района получили страховые выплаты и компенсации в связи с неисполнением застройщиком своих обязательств.
Определены сроки ввода ещё трёх проблемных объектов. Это трёхэтажный дом по переулку Широкому, 123 в Ижевске – здесь 23 дольщика; 16 – этажный дом по ул. Петрова, 49 опять же в Ижевске – это 123 дольщика и четыре дома в ЖК «Родниковый край» в посёлке Хохряки Завьяловского района – это ещё 172 договора долевого участия.
– Еженедельно я отчитываюсь главе по всем дольщикам, которые есть в республике. Работа идёт, и поводов для беспокойства нет, – заверил Иван Ястреб.
Нюансы
Прокомментировал министр и слухи о затягивании сроков завершения строительства жилого комплекса в Хохряках, которые сегодня активно обсуждаются в соцсетях. Он отметил, что поводов для беспокойства у людей нет. При решении таких сложных вопросов, конечно, возникают всякие юридические тонкости, но все они решаемы.
– Для того, чтобы застройщик заходил на решение проблем 172 дольщиков ЖК «Родниковый край», мы берём на себя обязательства предоставить ему компенсационные земельные участки. Мы заключили трёхстороннее соглашение с городом, чтобы инвестор и город понимали, что мы одна команда и двигаемся в едином направлении. Один земельный участок, находящийся в собственности республики, уже подготовлен. Застройщик уже подал заявление в Министерство экономики Удмуртии, для того, чтобы участок был предоставлен ему без торгов. Рассматриваются ещё четыре участка для предоставления инвестору. После решения всех юридических вопросов они будут предоставлены. Срок сдачи домов ЖК «Родниковый край» в эксплуатацию – сентябрь 2019 года, – сказал Иван Ястреб.
Что касается долгостроя в переулке Широком в Ижевске, то дом будет сдан до 1 августа этого года. Основные работы там уже завершены, осталось сделать благоустройство. Дом по ул. Петрова, 49 планируется ввести в строй во втором квартале следующего года.
Перспективы
На вопрос журналистов о перспективах улучшения ситуации с дольщиками Иван Ястреб ответил, что сейчас принимаются изменения в федеральное законодательство: «С 1 июля 2018 года оно существенно ужесточается. В будущем году застройщики вообще не смогут привлекать средства дольщиков. Деньги будут аккумулироваться на расчётном счёте в банке, и застройщик сможет воспользоваться ими только после того, как введёт дома в эксплуатацию».
На вопрос, откуда возникла проблема «обманутых дольщиков», министр ответил: «Посчитали, что институт страховых компаний будет работать. Но есть организации, которые деньги выводят и самоликвидируются. Поэтому, институт страховых выплат себя не оправдал. Если бы мы жили в идеальном мире, где нет шарлатанов и обманщиков, то это было бы замечательно».
От первого лица
Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев:
– Нами подготовлен ряд поправок в № 214 – ФЗ о долевом строительстве, согласно которым мы должны решить важную задачу – сделать рынок и процедуру долевого строительства прозрачными. А для этого необходимо, во – первых, уйти от «котлового метода», применив принцип «одно разрешение на строительство – один расчётный счёт». А во – вторых, обеспечить банковское сопровождение. Эти два института должны заработать с 1 июля текущего года.
А с 1 июля 2019 года запланирован переход на специальные счета, на которые будут привлекаться деньги участников долевого строительства, но этот счёт не будет находиться под распоряжением застройщика. Денежные средства будут заблокированы, и под них застройщик сможет открыть в банке кредитную линию. Этот кредит может быть использован исключительно на финансирование строительства объекта. После того, как ключи от квартир будут вручены покупателям, на счёте, где аккумулировались средства дольщиков, будет погашена кредитная линия, и застройщик получит свою прибыль. Этот механизм позволит использовать деньги дольщиков исключительно на строительство, при этом максимально их сохранить и не допускать пирамид.
Поправки планируется принять 27 июня 2018 года. Такие меры позволят очистить рынок от недобросовестных компаний, и приступить к осуществлению амбициозной задачи по вводу 120 млн. кв. метров жилья к 2024 году. Для этого тоже предусмотрен ряд механизмов, которые мы отразим в соответствующих документах, и до 1 октября 2018 года подготовим всю нормативную базу для исполнения данного поручения.
Фото силавдвижении.рф
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