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Долгосрочная авария

1 июля
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Пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли люди, накажут, как за умышленное убийство

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Нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места происшествия, если в аварии по их вине погибли люди, теперь будут наказывать, как за умышленное убийство. «Российская газета» 18 июня опубликовала поправки в Уголовный кодекс.

Согласно этому документу для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинён тяжкий вред здоровью, ответственность в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. До сих пор УК предусматривал за это лишение свободы до 4 лет. Если в результате аварии человек погиб, то нетрезвому водителю и скрывшемуся с места происшествия будет грозить от 5 до 12 лет. До сих пор было от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет. До вступления в силу этого документа УК предусматривал за это от 4 до 9 лет.

Таким образом, ответственность для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП повысилась практически вдвое. Такая ответственность у нас предусмотрена за умышленное убийство. Впрочем, именно к этому и стремились законодатели. По их мнению, если водитель в нетрезвом виде сел за руль, то это его сознательное действие, которое привело к гибели людей.

Напомним, что последний раз наказание для пьяных водителей в Уголовном кодексе усиливалось в 2014 году. Тогда были установлены минимальные сроки для виновников пьяных ДТП. И сделано это для того, чтобы у судей не было возможности назначить наказание ниже нижнего предела. Впрочем, согласно данным судебного департамента при Верховном суде, судьи по-прежнему довольно гуманно относятся к таким виновникам ДТП. Большинство осуждённых водителей получают минимальные сроки. Единицы – по максимуму.

Скрывшихся с места аварии водителей стали наказывать как нетрезвых совсем недавно. Соответствующие поправки вступили в силу в апреле этого года. Такое колоссальное ужесточение ответственности, конечно, остановит многих из тех, кто собирается скрыться с места происшествия. Но остановит ли оно нетрезвых водителей от того, чтобы сесть за руль? Ведь никто обычно, садясь за руль, не собирается попадать в ДТП.

Если в результате аварии погиб человек, то нетрезвому водителю и водителю, скрывшемуся с места происшествия, будет грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

При этом стоит отметить, что, по данным статистики ГИБДД, количество нетрезвых аварий, а также количество погибших в них людей с каждым годом сокращается. Понятно, что уже ранее принятые меры работают.

Такие же поправки в УК предусматривают сроки для тех, кто управлял в нетрезвом виде легким воздушным судном или маломерным судном. До сих пор к уголовной ответственности можно было привлечь пилотов и капитанов, которые ими работают. На частных водителей катеров и пилотов лёгких самолётов такая ответственность не распространялась.

Ещё одна поправка в Уголовный кодекс расширяет перечень преступлений средней тяжести. К ним теперь будут относиться те, которые раньше считались тяжкими. А именно – неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.

А к тяжким добавили неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы. До этого в перечне тяжких неосторожные деяния не фигурировали вовсе. То есть получается, что авария по вине нетрезвого водителя, в которой погиб человек, будет относиться уже к тяжким преступлениям.

Эта статья является комментарием к Федеральному закону от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» .

Владимир Баршев

«Российская газета - Столичный выпуск» № 130 (7888)

https://rg.ru/2019/06/18/rg-publikuet-popravki-ob-uzhestochenii-nakazaniia-za-pianye-dtp.html

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