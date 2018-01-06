По обе стороны дороги
Железная дорога разделила Балезино на две части. В одной из них издавна была больница, поликлиника, а другая осталась без учреждения здравоохранения. «Ходить за железную дорогу далеко, неудобно», - говорят жители. Могу добавить: и небезопасно! Идти под мостом, где снуют машины? Или подниматься по ступеням лестницы и перешагивать через рельсы, по которым того и гляди пойдёт состав?
Об этом и многом другом жители Балезино говорили восемь месяцев назад на встрече с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Александр Владимирович ещё тогда сделал вывод: «Проблем у Балезинского района много, все сразу не решить, а потому надо выработать приоритеты».
Район выбрал: одним из неотложных вопросов назвал здравоохранение. А дальше предстояло найти инвестора, причём такого, который бы не только отремонтировал помещение, но и организовал в нём бесплатное для населения медицинское обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Республика сумела найти инвестора. Это сеть клиник «Доктор плюс». Работа в сельском районе по тарифам ОМС стала для неё первым таким опытом.
Государство предоставило частной компании помещение, в котором прежде были офисы. Облупленные стены, застарелый запах… Непросто было превратить это помещение в современную клинику! Инвесторам это удалось.
Настрой на позитив
От унылости, безысходности не осталось и следа. Жители посёлка попадают в стильное помещение, где всё настраивает на позитив. Мне особенно запомнились цветные вертикальные полоски на дверях кабинетов. Лаконично, энергично, а для сельской местности ещё и необычно.
Взрослые посетители расположились на ярких сиденьях, а для неугомонных малышей здесь стульчики и столик спокойного светло-серого цвета, на столике – карандаши, раскраска.
Доброе впечатление усиливает общение с администратором Ириной Касимовой (раньше бы сказали – работником регистратуры, но сейчас такой должности нет). Доброжелательная, приветливая, она к каждому посетителю найдёт подход, проводит до кабинета, в любой ситуации попытается помочь.
Балезинская клиника сети «Доктор плюс» взяла на себя обслуживание 4970 жителей посёлка.
‒ Тарифы ОМС для нас низковаты, - отметила Элен Тыцкая, главный врач сети клиник «Доктор плюс», но что делать… Я организатор с большим опытом работы: для меня главное, чтобы пациентам было хорошо. Люди попросили открыть новую поликлинику, и мы её открыли. Приём ведут акушер-гинеколог, участковые терапевты, педиатры. Будем привозить сюда своих специалистов – кардиолога, невролога. В ижевской лаборатории станем выполнять для балезинских пациентов сложные биохимические анализы. Сейчас думаем, как организовать работу машины, чтобы она приезжала из Балезино в Ижевск не два раза в неделю, а каждый день.
В ижевской клинике сети «Доктор плюс» предполагаем проводить скрининг (первый, второй и третий) беременных женщин, проживающих на закреплённой за нами территории Балезино. У нас УЗИ-аппараты экспертного класса. Будем привозить женщин ко времени, чтобы не стояли в очереди, чтобы им было удобно.
Кстати, сейчас среди балезинских пациенток «Доктора плюс» семнадцать беременных женщин.
Хоть Элен Ивановна и назвала новую балезинскую клинику обычной, это не совсем так. Здесь есть, например, аппарат для выявления критических состояний. Он установлен в кабинете неотложной помощи. Такого аппарата нет нигде, разве только в кардиоцентре. Если ЭКГ может показать, что у человека - инфаркт, то этот аппарат позволяет его заранее заподозрить и вовремя принять срочные меры. Здесь же, в «обычной поликлинике», можно будет проконсультироваться и у генетика!
‒ Помещение небольшое, и, к сожалению, не все услуги мы сможем в нём оказывать. Пока нет офтальмолога. Но думаем, что в 2018 году офтальмолог будет вести приём. У нас просто не хватает кабинетов, вот в чём дело, - продолжила рассказ о клинике Элен Тыцкая. – Хотели организовать лабораторию, но Центр гигиены не разрешил – мало места.
В контакте с районной больницей
У балезинской клиники сети «Доктор плюс» тесные контакты с районной больницей. Именно она и поделилась кадрами. Врач-педиатр Ольга Иванова и медсестра Ирина Корепанова и прежде работали вместе, обслуживали тот же самый микрорайон, где их хорошо знают. Поменялся только работодатель: вместо районной больницы – «Доктор плюс».
‒ Как я выполняла 32 года свои функциональные обязанности, так и сейчас их выполняю, - говорит Ольга Васильевна. - Все детки на участке – знакомые. У нас хорошие отношения с заведующими отделениями районной больницы, согласованность. Наших пациентов там принимают. Кроме того, в плановом порядке направляем пациентов в республиканские центры – республиканскую детскую больницу, кардиоцентр. Будут приезжать к нам и специалисты из Ижевска, из «Доктора плюс». В январе, например, приём проведёт ижевский невролог. В следующем году будет расширен ряд анализов.
Между прочим, пациенты, отмечая внимательность докторов в новой клинике, тоже похвалили и тех, кто работает в старой поликлинике: внимательные, ответственные.
‒ И это действительно так, - подтвердила заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева. – Поликлиника районной больницы работает до 8 часов вечера. Так доктора ещё и около восьми продолжают вести приём».
У новой клиники график несколько иной. Врачебный приём начинается раньше, уже в семь тридцать утра. Но если ребёнок заболел к вечеру, например, почувствовал недомогание в садике, то его и вечером в клинике примут.
После бесед с пациентами мысленно перечисляю преимущества балезинской клиники сети «Доктор плюс»: доброжелательность, доступность, комфорт, непродолжительное время ожидания приёма, потенциальная возможность проконсультироваться у узких специалистов. Что же получается – у этого «Доктора» не один плюс, как в названии, а целых пять? В Балезино обосновался «Доктор» с пятью плюсами!
Удобнее стало и тем, кто по-прежнему прикреплён к поликлинике районной больницы. Там, по существу, не было дороги, а потому – ни автобусного маршрута, ни остановки. А в той части Балезино тоже есть отдалённые кварталы, у людей уходило на дорогу в поликлинику по 40-45 минут, а то и час. Теперь действует автобусный маршрут.
…После клиники «Доктор плюс» мы заехали в фитнес-центр, где есть тренажёрный зал, зал для групповых тренировок, инфракрасная сауна, солярий и даже кедровая бочка.
Своими глазами увидели мы и мобильный ФАП на территории лесобазы. Узнали о том, как в районе развивается детский спорт, хотя и тут есть сложности: нужен автобус для перевозки детей на соревнования.
В 2017 году республика отрабатывала в Балезинском районе пилотный формат помощи району. Ещё много вопросов предстоит решить, но уже можно сказать: поручение, касающееся здравоохранения, выполнено.
Жители Балезино о новой клинике
Юлия Васильева, жительница посёлка Балезино:
‒ В новую клинику я пришла с ребёнком на обычный приём. Мне здесь нравится, хорошо стало. В поликлинике районной больницы, к сожалению, были большие очереди. Да и на дорогу туда уходило 40 минут, а сюда я пришла за 10 минут. Переходить железную дорогу теперь не надо.
Валентина Ляпунова, 84 года:
‒ Вчера врач приходила ко мне домой, назначила уколы, и сегодня я пришла в клинику на укол. От моего дома до новой поликлиники всего 10 минут ходьбы.
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