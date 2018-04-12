Доходная и расходная части бюджета увеличатся за счёт целевых безвозмездных поступлений на 541,2 млн. рублей в 2018 году и на 54,9 млн. рублей в 2019 году.
78,5 млн. рублей планируются к поступлению из Фонда развития моногородов на реализацию инвестиционных проектов по модернизации моногородов. Эти средства планируется освоить в течении двух лет. 47,3 млн. рублей предусмотрены на реконструкцию автодороги по ул. Победы в городе Воткинске (14,2 млн. рублей в 2018 году, 33,1 млн. рублей в 2019 году). 31,1 млн. рублей направят на финансирование строительства канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в городе Воткинске (9,3 млн. рублей в 2018 году; 21,8 млн. рублей в 2019 году.
200 млн. рублей выделены из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности. В связи с этим предлагается увеличить бюджетные ассигнования Дорожного фонда Удмуртской Республики на окончание работ по реконструкции моста через р. Чепца на автомобильной дороге Балезино-Сергино.
317,7 млн. рублей – поступят из федерального бюджета в форме дотации на компенсацию части расходов, связанных с установлением с 1 мая 2018 года МРОТ на уровне прожиточного минимума.
По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, основная часть вносимых поправок касается вопроса обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2018 года до 10 912 руб. 35 копеек, уточнением целевого показателя средней заработной платы по тем категориям, которые подпадают под указы Президента России 2012 года и индексацией на 4 процента заработной платы государственным и муниципальным служащим.
«Кроме того, Президентом России принято решение о доведении минимального размера оплаты труда с 1 мая текущего года до величины прожиточного минимума - у нас это 12 837 рублей 45 копеек с учётом уральского коэффициента. Перед регионами поставлена задача: обеспечить реализацию данного решения и в срок до 1 мая внести необходимые изменения в бюджеты. При планировании бюджета на 2018 год мы зарезервировали средства на повышение заработной платы. В январе-феврале сверили расчеты с министерствами, ведомствами и муниципальными образованиями. В целом дополнительная потребность составляет 2 миллиарда 455 миллионов рублей. Минфин России компенсирует наши расходы в сумме 317 миллионов 700 тысяч рублей. Таким образом, поставленную задачу мы выполняем. Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 2 миллиарда 80 миллионов рублей, за счет зарезервированных в Законе о бюджете средств и дотации из федерального бюджета», - подчеркнул Станислав Евдокимов.
Законопроектом учтены предложения министерств и ведомств по перераспределению бюджетных ассигнований ведомственной и функциональной классификации расходов.
Так, в целях обеспечения роста валового производства молока в республике, а также компенсации затрат, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 100 млн. рублей, за счёт расходов, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия УР на приобретение сельхозтехники.
На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 годов Министерству строительства, ЖКХ и энергетики УР предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме 83 млн. рублей.
С целью сокращения расходов на обслуживание госдолга и обеспечения возможности для привлечения более «дешевых» банковских кредитов, предлагается в источниках финансирования дефицита бюджета увеличить суммы привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций.
С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета республики на 2018 год следующие: доходы - 68 млрд. 764 млн. рублей; расходы - 68 млрд. 481 млн. рублей; размер профицита не меняется и составит 283 млн. рублей.
Вносимые изменения позволят обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения и обеспечить необходимый уровень софинансирования с федеральным бюджетом.
Подписывая проект распоряжения Правительства, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Ярослав Семенов, в частности, подчеркнул: «Коллеги, на прошлой неделе у меня состоялась встреча с руководителями Территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского федерального округа. Вопрос доведения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума беспокоит профсоюзы серьёзно, он находится на особом контроле. Сегодня мы одобрили направление необходимой сумму из бюджета на эти цели. Для профсоюзов это очень важно! Анастасия Александровна (исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства УР А.А. Муталенко – ред.), я прошу Вас довести эту информацию до наших коллег из Федерации профсоюзов Удмуртии».
Премьер-министр также акцентировал внимание на том, что законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 7 миллионов рублей для организации и проведения информационно-пропагандистской, разъяснительной работы по вопросам профилактики правонарушений среди населения и развития общественных формирований правоохранительной направленности. Комплексный подход к решению этой задачи позволит сократить количество правонарушений в республике, в том числе среди несовершеннолетних.
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