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Доходы бюджета Удмуртии за 11 месяцев составили 57,3 млрд. рублей

13 декабря
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Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов доложил на заседании Правительства УР о выполнении бюджета региона за 11 месяцев 2016 года.

3 12 Доходы бюджета Удмуртии за 11 месяцев составили 57,3 млрд. рублей

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов доложил на заседании Правительства УР о выполнении бюджета региона за 11 месяцев 2016 года.

В частности, он сообщил, что доходы бюджета составили 57,3 млрд. рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 117 процентов), в том числе налоговые и неналоговые поступления составляют 46,9 млрд. рублей (124 процента). Расходная часть составила 60,8 млрд. рублей (111 процентов). В том числе, на капитальные вложения направлено почти 3,3 млрд. рублей, в дорожный фонд – 5,9 млрд. рублей, на поддержку агропромышленного комплекса – 2,7 млрд. рублей, приводит данные пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Таким образом, начала формироваться положительная тенденция, при которой темп роста доходов превышает темп роста расходов, - отметил министр. - Это позволяет планомерно усиливать уровень поддержки базовых отраслей экономики. Но бюджет региона всё же остаётся выражено социальным – более 70 его процентов традиционно направляется на обеспечение обязательств государства перед работниками бюджетной сферы и незащищёнными категориями населения, которым оказывается адресная поддержка».

Для того чтобы сократить разрыв между доходами и расходами республика ведёт работы по оптимизации расходов.

«В результате экономия средств по году составит почти полмиллиарда. С учётом работы по оптимизации структуры госдолга - примерно 900 млн. рублей», - отметил Станислав Евдокимов.

Председатель Правительства УР Виктор Савельев также обратил внимание на большую работу, проделанную в текущем году по сокращению кредиторской задолженности прошедших периодов.

«Сегодня мы прикладываем все усилия, в том числе привлекаем заёмные средства, чтобы не допустить формирования переходящей кредиторской задолженности за работу в текущем году, которую придётся гасить из бюджета 2017 года, лишая основные отрасли средств для развития и возможностей формирования доходов», - сказал Виктор Савельев.

Фото: krpress.ru

Метки: Бюджет Удмуртии Министерство финансов УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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